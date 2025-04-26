NBA／波特左肩傷影響發揮 金塊陣容深度備受考驗

「如果能上，他們一定會上」。這是金塊隊代理總教練艾德曼（David Adelman）針對波特（Michael Porter Jr.）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）能否出戰系列賽第4戰的態度。兩人目前都被列為「出賽成疑」，金塊將在Intuit Dome客場挑戰快艇。

波特在第2戰扭傷左肩，第3戰帶傷上陣但表現受限，全場9投僅中2，出戰35分鐘效果不佳。比賽最後5分鐘艾德曼撤下主力後，波特便直接返回更衣室接受肩膀治療。他賽後坦言，若肩膀情況未改善，不確定能否在G4出賽。

「如果波特是健康的，他一定會上場。」艾德曼說，「他是我們的先發五人之一，能拉開場上空間。雖然他前一場投得不好，但我們需要他在場上的存在感。」

另一方面，金塊在下半場失去了衛斯特布魯克的支援，這位老將控衛正因左腳發炎困擾僅打9分鐘，5投1中，且全部出手來自三分線外。

「他仍然是出賽成疑，我們會持續觀察。」艾德曼表示，「不論衛少能不能打，我們都會重新檢視輪換陣容，可能會嘗試不同人選，看誰能在攻守兩端製造影響。」

快艇方面，目前沒有任何球員列在傷兵名單中。

雙方前3戰的策略都是放任對方的角色球員決勝負。快艇在防守端重兵圍堵穆雷（Jamal Murray）與約柯奇（Nikola Jokic）；金塊則試圖迫使哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）讓出球權。

第3戰，快艇的角色球員狠狠懲罰了金塊：儘管雷納德與哈登手感一般，但貝頓（Nicolas Batum）、瓊斯（Derrick Jones Jr.）、鮑威爾（Norman Powell）與鄧恩（Kris Dunn）外線發威，讓金塊苦吞敗仗。

「雷納德和哈登命中率都不到五成，但他們還是痛打了我們。」艾德曼說，「這證明了，只要強迫對手接受你的防守佈局，他們就得靠角色球員投籃，而他們做到了。」

「當然，在主場投籃表現通常會比較好，但我得稱讚他們。他們打得有自信，勇敢出手，也投進了關鍵球。」

反觀金塊，角色球員的發揮則明顯受限。艾德曼認為，這與快艇的防守設計有關。像布朗恩（Christian Braun）、波特與衛斯特布魯克這類平常靠切入得分的球員，在這個系列賽中很難有空檔。

「過去一整季靠切入得分的球員，現在照樣想這麼做，但快艇的防守是5個人都擠在禁區裡。」艾德曼說，「如果前場有一人切入，其他人必須適當拉開空間。我們應該利用對方防守的方式，創造更多外線投籃機會。我們本季的三分出手數本來就不高，但這時就必須接受比賽給你的東西。我們沒有做到，反而變得急躁，導致彼此擠在一起，正中快艇下懷。」

艾德曼表示，系列賽前兩戰金塊能夠與快艇匹敵身體對抗性，但到了洛杉磯情況急轉直下。

談到第3戰時，艾德曼直言：「我們打得很爛。」

「我們完全失去了身體對抗，防守專注度也是各自為戰，缺乏團隊協作。球員們今天訓練時也自己承認了這點。」