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NBA／湖人系列賽1比2落後難翻身 里夫斯：內部氣氛還是很好

聯合新聞網／ 綜合外電報導
里夫斯。 美聯社
里夫斯。 美聯社

頂著胃部不適問題，唐西奇（Luka Doncic）在系列賽第3戰表現並不理想，不過他在第四節剩下4分37秒時投進追平分，還是讓湖人看見後來居上的希望。

可惜後續情況卻是，灰狼在愛德華（Anthony Edwards）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、里德（Naz Reid）的帶動下，轟出一波13比1的猛烈攻勢，直接摧毀紫金軍團防線，系列賽再度取得領先優勢。

賽後談到唐西奇的表現，里夫斯（Austin Reaves）表示：「他今晚竭盡所能地幫助我們爭取勝利。在比賽還剩3分鐘時，我們曾有機會贏球，但最終還是沒能把握住機會。」

詹姆斯（LeBron James）也說道，「八村壘有過一些機會，里夫斯也是，但我們沒有把握住。」這場比賽詹姆斯豪取38分，以40歲又117天刷新季後賽史上最老拿到至少35分的球員。

在今天比賽之前，湖人在系列賽1比1平手情況下，已經連續10次拿下第3戰，這項紀錄也為之中斷，前一次是出現在2004年對活塞的總冠軍賽。數據顯示，近20年來湖人有3次面臨1比2落後的局面，最終都輸掉系列賽。

這3次分別是2006年首輪對太陽、2008年決賽對塞爾蒂克、2012年二輪對雷霆。

雖然局勢略為不利，但里夫斯透露休息室內部氣氛仍是相當好，「我們很清楚下一場比賽在哪些方面需要做得更好。」

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