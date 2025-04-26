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NBA／唐西奇整個下午都在吐 湖人隊友：以為他下半場回不來

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 路透
唐西奇。 路透

唐西奇（Luka Doncic）今天帶著腸胃不適上陣，但湖人隊終場仍以104：116不敵灰狼隊，季後賽首輪以1：2落後，賽後隊友們也透露唐西奇的狀況。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）指出，唐西奇開打前24小時受到腸胃不適困擾，整個下午都在嘔吐，本場比賽他16投6中，只拿下17分7籃板8助攻，還發生5次失誤。

第二節唐西奇被換下場後，拿熱身外套的帽子蓋住頭，看起來十分虛弱，隊友芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）坦言，他原本懷疑唐西奇下半場撐不下去，「我以為他下半場不會回來了，因為他說話的聲音、肢體語言和整個人看起來都很虛弱，氣色也很差。他可能需要多補充水分，但我要說，唐西奇真的很強硬。」

「他今晚拼盡全力打了39、40分鐘，盡他所能幫我們贏球。」里夫斯（Austin Reaves）說，「最後3分鐘還是一球決勝負的狀態，但我們沒能把握住。」

詹姆斯（LeBron James）扛下進攻大旗，全場狂攻38分仍無法帶隊贏球，他談到唐西奇時說，「我們知道他對這支球隊的重要性，自從交易後，他一直表現出色，所以這對我們打擊很大。」

Luka Doncic NBA季後賽 湖人

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