NBA／唐西奇整個下午都在吐 湖人隊友：以為他下半場回不來
唐西奇（Luka Doncic）今天帶著腸胃不適上陣，但湖人隊終場仍以104：116不敵灰狼隊，季後賽首輪以1：2落後，賽後隊友們也透露唐西奇的狀況。
湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）指出，唐西奇開打前24小時受到腸胃不適困擾，整個下午都在嘔吐，本場比賽他16投6中，只拿下17分7籃板8助攻，還發生5次失誤。
第二節唐西奇被換下場後，拿熱身外套的帽子蓋住頭，看起來十分虛弱，隊友芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）坦言，他原本懷疑唐西奇下半場撐不下去，「我以為他下半場不會回來了，因為他說話的聲音、肢體語言和整個人看起來都很虛弱，氣色也很差。他可能需要多補充水分，但我要說，唐西奇真的很強硬。」
「他今晚拼盡全力打了39、40分鐘，盡他所能幫我們贏球。」里夫斯（Austin Reaves）說，「最後3分鐘還是一球決勝負的狀態，但我們沒能把握住。」
詹姆斯（LeBron James）扛下進攻大旗，全場狂攻38分仍無法帶隊贏球，他談到唐西奇時說，「我們知道他對這支球隊的重要性，自從交易後，他一直表現出色，所以這對我們打擊很大。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言