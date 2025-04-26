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NBA／魔術防守不像在打籃球 綠軍布朗：打架決勝負我們奉陪

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克球星布朗。 美聯社
塞爾蒂克球星布朗。 美聯社

塞爾蒂克隊與魔術隊季後賽首輪交鋒，由魔術以95：93拿下勝利，系列賽扳成1：2。綠衫軍連3戰有球員受傷，今天的苦主布朗（Jaylen Brown）認為這輪系列賽不像在打籃球，並批評裁判沒有適時控場。

今年季後賽身體對抗激烈，已有多名球星出現傷勢，綠衫軍球星泰托姆（Jayson Tatum）G1被摔到地上導致右手腕受傷，生涯首度缺席季後賽比賽。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）G2被惡意犯規，導致額頭濺血，縫5針才止血。G3換成布朗被魔術安東尼（Cole Anthony）摔到地上，導致左手指脫臼。

魔術的防守方式相當激進，對此布朗認為，「感覺現在已經不像在打籃球了，搞不好真的會打起來，裁判也沒在控場。事情就是這樣，如果你們想要打架決勝負，那我們奉陪，就用打架來看誰能晉級第2輪。」

布朗談到手指脫臼時表示，「我還有9根手指，沒事。他們占很多便宜，如果裁判不吹，我也會這樣打，這確實影響我們，但我們會準備好第4戰。」

Jaylen Brown NBA季後賽 塞爾蒂克 魔術

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