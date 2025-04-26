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NBA／準備扮演勇士重要角色？庫明加：討厭一直說要準備好
勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在季後賽首輪G2「解凍」上場，他受訪時直言，討厭別人對他說「要準備好」。
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）G2首節就因重摔在地退場，庫明加得到26分鐘上場機會，12投4中，拿下11分。
當記者問庫明加是否已準備好G3扮演更重要的角色時，庫明加回應，「我真的很討厭大家一直對我說『要準備好、要準備好』，我早就知道自己準備好了，你們越是一直提醒，越讓人覺得煩。」
值得一提的是，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）日前受訪，談到庫明加的狀況時說，「他只需要隨時準備好，等時機來臨。他現在就是這樣做，哪一天輪到他上場，我也不會感到驚訝。」
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