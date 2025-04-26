NBA／湖人失誤比灰狼多一倍 瑞迪克：季後賽這樣很難贏球

美國職籃NBA洛杉磯湖人，今天在季後賽首輪第3戰作客灰狼主場，球星唐西奇抱病出賽、詹姆斯轟下38分，但終場仍以104比116不敵眾砲齊發的灰狼，系列賽1比2落後。

湖人和明尼蘇達灰狼，雖是例行賽第3和第6種子，但兩隊戰績僅有1勝差距，且灰狼是帶著8連勝結束例行賽，近況相當出色。

系列賽前2場在湖人主場舉行，灰狼拿下1勝1敗，今天第3戰移師灰狼主場開打，不過湖人球星唐西奇（Luka Doncic）卻傳出腸胃型感冒，在比賽開打前24小時開始不斷嘔吐，甚至整晚都無法睡覺，但依舊抱病出賽。

首節主場作戰的灰狼就以32比26領先，不過半場結束，湖人反以58比54超前比數；易籃後雙方互有拉鋸，終場前4分37秒，湖人靠著詹姆斯（LeBronJames）連續3記三分球在內的攻勢，追成103比103平手。

只可惜接下來到比賽結束，灰狼靠著綽號「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）率隊打出13比1的攻勢。這13分當中愛德華茲包辦7分，而剩餘的6分，也全靠他傳出的助攻。

愛德華茲賽後接受轉播單位訪問時說：「我試著解決對手給我的防守壓力，在最後的關鍵時刻也必須帶領隊友拿下勝利。」

唐西奇生病狀況不佳，詹姆斯扛起進攻攻下38分，成為NBA史上在季後賽拿到35分以上年紀最大的球員。 路透

詹姆斯轟38分寫季後賽最老紀錄

少了生病的唐西奇當幫手，詹姆斯全場拿下38分、10籃板、4助攻，不但成為NBA史上在季後賽拿到35分以上年紀最大的球員，也是他生涯第123場季後賽得分破30分大關。

這場比賽雙方最大的差距，就是湖人出現16次失誤，而灰狼只有8次，灰狼因此比對手多得15分。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）無奈提到，在比賽中發生這麼多失誤是很難贏球，尤其是在季後賽的客場裡。