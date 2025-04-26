快訊

55歲銀行員繼承2300萬遺產「光速退休」短短五年全家陷危機：錢怎麼不夠用？

24小時結束俄烏戰？川普坦承誇大「我就是打個比方、只是開玩笑」

NBA／公鹿變陣！崔蘭特先發壓制哈利伯頓 教頭：他做到了

中央社／ 台北26日電
公鹿今天變鎮讓崔蘭特先發，他也沒讓教頭失望，攻守都有出色表現。 法新社
公鹿今天變鎮讓崔蘭特先發，他也沒讓教頭失望，攻守都有出色表現。 法新社

公鹿「砍分手」崔蘭特（Gary Trent Jr.）今天飆進追平季後賽隊史紀錄的9記三分球、狂轟37分，率隊以117比101擊敗溜馬，季後賽首輪扳回一城。

季後賽首輪前兩戰皆吞敗的公鹿，今天回到主場力拚系列戰開胡，其中此役改以先發之姿上陣的砍分手崔蘭特手感火燙，不僅狂飆全場最高37分，甚至單場投進9記三分球，還追平名人堂射手艾倫（Ray Allen）締造的隊史季後賽單場三分球紀錄。

隨著崔蘭特得分表現大爆發，搭配當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）貢獻37分、12籃板、6助攻，兩人聯手幫助公鹿在下半場上演逆轉秀，最後以16分之差擊敗溜馬，成功捍衛主場，將季後賽首輪系列戰扳成1比2。

針對賽前決定變陣、讓崔蘭特先發上場，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後接受媒體聯訪時解釋，主因是看見崔蘭特在進攻端帶著侵略性，同時在防守端具備威脅，並點出特別需要有球員跳出來壓迫溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），「我認為今天崔蘭特做到了。」

避免遭到對手橫掃，崔蘭特分享，帶著贏球心態上陣，並從一開賽就嚴加看管哈利伯頓，「讓他知道我在盯防他，然後想辦法讓他打不出節奏。」而安戴托昆波則提到，球隊仍須保持謙卑，「畢竟這只是一場比賽。」

Giannis Antetokounmpo NBA季後賽 Tyrese Haliburton 公鹿 溜馬

延伸閱讀

NBA／公鹿G3退溜馬沒被聽牌 崔蘭特飆37分追平「雷槍」紀錄

NBA／塞爾蒂克第三節嚴重熄火 華格納關鍵單打助魔術扳回一城

NBA／公鹿多年約續簽總管霍斯特 瑞佛斯：我為他感到開心

溜馬哈利伯頓用實力打臉「過譽」 字母哥難救過氣王者公鹿

相關新聞

NBA／唐西奇胃部不適靠詹皇獨撐 灰狼G3末節猛攻擊潰湖人

灰狼帶著1勝1敗回到主場，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）全場22投13中攻下生涯季後賽新高30分，愛德華（Anthony Edwards）補上29分7籃板7助攻，藍道（Julius R

NBA／公鹿G3退溜馬沒被聽牌 崔蘭特飆37分追平「雷槍」紀錄

季後賽首輪G3公鹿隊回到主場迎戰溜馬隊，公鹿射手崔蘭特（Gary Trent Jr.）和「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都狂砍37分，幫助公鹿以117：101拿下勝利

NBA／塞爾蒂克第三節嚴重熄火 華格納關鍵單打助魔術扳回一城

帶傷上陣的泰托姆（Jayson Tatum）雖然奮力轟下36分，但上半場領先兩位數分差的塞爾蒂克卻是在第三節陷入嚴重熄火局面，反讓魔術後來居上，加上華格納（Franz Wagner）第四節最後主導戰局

NBA／巴特勒季後賽首輪G3帶傷上陣？勇士主帥：感覺有機會

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在季後賽首輪G2，因重摔導致骨盆及深層臀部肌肉挫傷，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為，巴特勒有可能會出賽。 巴特勒目前的傷病報告為

NBA／勇士荷蘭中鋒嘆火箭守柯瑞尺度 柯爾批球員沒身體對抗

火箭隊季後賽首輪G2展現兇猛的身體對抗能力，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直呼，球員們感覺還在打例行賽，缺乏防守強度。 柯爾今天接受訪問時樂觀表示，前一戰受傷的「士官長」巴特勒（Jimmy

NBA／莫蘭特因臀部傷勢缺席G4 灰熊再輸1場就被淘汰

據ESPN報導，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）因左臀部傷勢，將缺席周日對雷霆隊的季後賽首輪G4。 灰熊目前以0：3落後，再輸1場本季就結束，NBA史上沒有任何球隊能從0：3落後情況下逆轉晉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。