NBA／公鹿變陣！崔蘭特先發壓制哈利伯頓 教頭：他做到了

公鹿「砍分手」崔蘭特（Gary Trent Jr.）今天飆進追平季後賽隊史紀錄的9記三分球、狂轟37分，率隊以117比101擊敗溜馬，季後賽首輪扳回一城。

季後賽首輪前兩戰皆吞敗的公鹿，今天回到主場力拚系列戰開胡，其中此役改以先發之姿上陣的砍分手崔蘭特手感火燙，不僅狂飆全場最高37分，甚至單場投進9記三分球，還追平名人堂射手艾倫（Ray Allen）締造的隊史季後賽單場三分球紀錄。

隨著崔蘭特得分表現大爆發，搭配當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）貢獻37分、12籃板、6助攻，兩人聯手幫助公鹿在下半場上演逆轉秀，最後以16分之差擊敗溜馬，成功捍衛主場，將季後賽首輪系列戰扳成1比2。

針對賽前決定變陣、讓崔蘭特先發上場，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後接受媒體聯訪時解釋，主因是看見崔蘭特在進攻端帶著侵略性，同時在防守端具備威脅，並點出特別需要有球員跳出來壓迫溜馬主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），「我認為今天崔蘭特做到了。」

避免遭到對手橫掃，崔蘭特分享，帶著贏球心態上陣，並從一開賽就嚴加看管哈利伯頓，「讓他知道我在盯防他，然後想辦法讓他打不出節奏。」而安戴托昆波則提到，球隊仍須保持謙卑，「畢竟這只是一場比賽。」