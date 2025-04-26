NBA／麥克丹尼爾斯轟季後賽得分新高 主帥讚：簡直就像怪物
上個賽季的季後賽之旅，當麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）至少拿到18分時，灰狼5戰4勝，這個定律延續在今年賽季同樣適用。
系列賽首戰13投11中轟進25分幫助灰狼取勝的麥克丹尼爾斯，回到明尼蘇達的第3戰再度大爆發，22投13中攻下生涯季後賽新高30分，幫助球隊在最後關頭擊潰紫金軍團，首輪取得2比1領先優勢。
賽後，不僅是愛德華（Anthony Edwards）直言麥克丹尼爾斯就是球隊能贏得勝利的最重要功臣，主帥芬奇（Chris Finch）也讚賞這位鋒線悍將的卓越表現。
「麥克丹尼爾斯簡直就像怪物，他今天的大爆發來得正是時候。他和藍道（Julius Randle）在防守端的各自對位，可以說是為這場比賽奠定了基調。」芬奇說。
愛德華還認為愛德華的體能根本深不可測。「大概兩年前我就跟他說過，『兄弟，我真搞不懂你身體狀況到底是怎樣』。我連喘口氣都費勁，但他從來都不累，他可以維持那樣的狀態打滿48分鐘。」愛德華打趣地說。
而對於麥克丹尼爾斯的表現，老將康利（Mike Conley）更提到，「我認為他自己都還沒意識到他有多麼厲害。」
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