NBA／莫布里獲DPOY爽賺14.6億 騎士未來薪資面臨新考驗

騎士長人莫布里（Evan Mobley）生涯首度獲選年度最佳防守球員，寫下隊史新里程碑，不過對於球隊來說，也意味著在財務規劃上將面臨新的挑戰。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）報導，莫布里去年7月所簽下的五年2億2420萬美元（約73億台幣）延長合約中有包含一項激勵條款，倘若莫布里能夠奪下年度最佳防守球員，合約金額將從原本佔薪資上限25%調高至30%。

因此在莫布里成功滿足條件後，他的合約將一口氣增加4500萬美元（約14.6億台幣），總價提升至2億6900萬美元（約87.6億台幣）。

具體來說，莫布里下個賽季的年薪將從3870萬美元提高至4640萬美元，合約最後一季也就是2029-30年賽季，薪資將從原本的5120萬美元增加到6120萬美元。

Evan Mobley, the 2024-25 #KiaDPOY!



The ANCHOR of the @cavs defense all season long 😤💪 @Kia pic.twitter.com/nPOp4eDdaJ — NBA (@NBA) 2025年4月24日

莫布里口袋滿滿，換個角度來說也迫使騎士的財務壓力加重。預估他們下季團隊薪資將達到2億1900萬美元，超過了「第二層豪華稅門檻」（The Second Apron）。

一旦超過第二層豪華稅，騎士將面臨諸多限制，包括失去使用迷你中產條款的資格、無法運用交易特例，也不得交易7年之後的未來首輪選秀權等，對於球隊未來的陣容補強與操作勢必帶來重大挑戰。