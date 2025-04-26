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NBA／勇士荷蘭中鋒嘆火箭守柯瑞尺度 柯爾批球員沒身體對抗

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士一哥柯瑞(左)、荷蘭中鋒波斯特(右)。 法新社
勇士一哥柯瑞(左)、荷蘭中鋒波斯特(右)。 法新社

火箭隊季後賽首輪G2展現兇猛的身體對抗能力，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直呼，球員們感覺還在打例行賽，缺乏防守強度。

柯爾今天接受訪問時樂觀表示，前一戰受傷的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）可能會帶傷打G3。他也提到火箭G2展現的身體對抗，「他們打出一場季後賽等級的比賽，我們卻還像是在打例行賽，這是最大的差異。我們防守端缺乏身體對抗強度，這非常明顯。」

勇士荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）則對柯瑞（Stephen Curry）受到的防守待遇感到沮喪，「你在場上能看得很清楚，特別是對30號（柯瑞）的防守，我想他們比賽前就討論過，可能還訂了規則，例如防守時就碰、抓、拉。」

巴特勒受傷後，火箭幾乎放棄防守其他勇士球員，將大部分能量轉向柯瑞，對此柯爾表示，「只能盡力應對，不管是跑特定戰術或調整策略，都要配合吹罰尺度。我們在影片裡看到最明顯的就是他們有身體對抗，我們沒有。」

NBA季後賽 Stephen Curry Steve Kerr 勇士 火箭

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