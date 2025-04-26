NBA／勇士荷蘭中鋒嘆火箭守柯瑞尺度 柯爾批球員沒身體對抗
火箭隊季後賽首輪G2展現兇猛的身體對抗能力，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）直呼，球員們感覺還在打例行賽，缺乏防守強度。
柯爾今天接受訪問時樂觀表示，前一戰受傷的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）可能會帶傷打G3。他也提到火箭G2展現的身體對抗，「他們打出一場季後賽等級的比賽，我們卻還像是在打例行賽，這是最大的差異。我們防守端缺乏身體對抗強度，這非常明顯。」
勇士荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）則對柯瑞（Stephen Curry）受到的防守待遇感到沮喪，「你在場上能看得很清楚，特別是對30號（柯瑞）的防守，我想他們比賽前就討論過，可能還訂了規則，例如防守時就碰、抓、拉。」
巴特勒受傷後，火箭幾乎放棄防守其他勇士球員，將大部分能量轉向柯瑞，對此柯爾表示，「只能盡力應對，不管是跑特定戰術或調整策略，都要配合吹罰尺度。我們在影片裡看到最明顯的就是他們有身體對抗，我們沒有。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言