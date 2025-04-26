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NBA／勇士格林獲最佳拚搏獎 火箭布魯克斯嗆他是「骯髒球員」

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭布魯克斯(左)、勇士格林(右)。 美聯社
火箭布魯克斯(左)、勇士格林(右)。 美聯社

勇士隊格林（Draymond Green）今天獲選最佳拚搏獎（NBA Hustle Award），不過火箭隊「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）今天受訪時點名，格林是骯髒球員。

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）G2重摔在地，部分球迷批評火箭小將（Amen Thompson）是骯髒球員。對此布魯克斯發聲，「我認為骯髒球員是格林。巴特勒在空中搶籃板，結果發生那樣的事，湯普森不是骯髒球員，跟那種標籤完全無關。」

得知格林拿下最佳拚搏獎後，布魯克斯表示，「我們不在乎外界說法，只專注下一場比賽，也希望巴特勒早日康復。」

布魯克斯2022年效力灰熊隊時，曾對小裴頓（Gary Payton II）惡意犯規，導致小裴頓手肘骨折，直到總冠軍賽G2才復出。因此勇士球員穆迪（Moses Moody）聽聞此事後直呼，「有點諷刺，不是嗎？」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）只說，「布魯克斯這樣說？有趣。」

火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）也認為湯普森不是故意的，他還強調，「湯普森當然不是骯髒球員，我們打的是強硬且有侵略性的籃球，這和骯髒是兩回事。若真要說，對面一些動作也能被質疑。」

Dillon Brooks Draymond Green NBA季後賽 勇士 火箭

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