NBA／公鹿G3退溜馬沒被聽牌 崔蘭特飆37分追平「雷槍」紀錄

帶傷上陣的泰托姆（Jayson Tatum）雖然奮力轟下36分，但上半場領先兩位數分差的塞爾蒂克卻是在第三節陷入嚴重熄火局面，反讓魔術後來居上，加上華格納（Franz Wagner）第四節最後主導戰局

2025-04-26 10:28