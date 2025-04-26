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NBA／塞爾蒂克第三節嚴重熄火 華格納關鍵單打助魔術扳回一城

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
華格納帶領魔術搶回一勝。 路透社
華格納帶領魔術搶回一勝。 路透社

帶傷上陣的泰托姆（Jayson Tatum）雖然奮力轟下36分，但上半場領先兩位數分差的塞爾蒂克卻是在第三節陷入嚴重熄火局面，反讓魔術後來居上，加上華格納（Franz Wagner）第四節最後主導戰局，連續兩次單打上籃得手，幫助球隊穩住領先優勢，最終在自家主場以95比93扳回一城，系列賽形成1比2。

華格納拿下32分8助攻7籃板，班凱羅獲得29分6籃板，不過兩人一共52投僅21中，也反映了這場低比分之戰。魔術團隊三分球32投僅8中，塞爾蒂克也好不到哪去，27投9中。

哈勒戴（Jrue Holiday）此戰並未上場，綠衫軍排上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和霍福特（Al Horford）的雙塔陣型，泰托姆上半場就獨拿21分，塞爾蒂克以高達55%的命中率取得10分領先。

眼看衛冕軍順風順水，沒想到第三節團隊命中率竟大幅降至17.6%，三分球8投1中，單節只拿到11分寫下本季新低，也給了魔術超前的契機，反而在三節結束後取得3分領先。

魔術趁勢追擊，華格納和班凱羅第四節聯手拿到18分，一度讓魔術拉開12分差；綠衫軍不干示弱，後續回敬一波17比5的攻勢，硬是將比分追平。華格納關鍵時刻連續單打得手，塞爾蒂克搶攻失利，無緣客場聽牌。

除了泰托姆拿下36分外，布朗（Jaylen Brown）19分6籃板，不過兩人一共發生13次失誤；懷特（Derrick White）16分5助攻3籃板。

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