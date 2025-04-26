NBA／莫蘭特因臀部傷勢缺席G4 灰熊再輸1場就被淘汰

據ESPN報導，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）因左臀部傷勢，將缺席周日對雷霆隊的季後賽首輪G4。

灰熊目前以0：3落後，再輸1場本季就結束，NBA史上沒有任何球隊能從0：3落後情況下逆轉晉級。

莫蘭特G3第二節快攻起飛時，被雷霆多特（Luguentz Dort）犯規，導致重摔在地，他在隊友協助下勉強站起，2罰0中後立刻退場，本場比賽沒辦法回歸。

莫蘭特目前傷病報告為出賽機率極低（Doubtful），今天無法出席球隊訓練，並接受核磁共振檢查，灰熊代理總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）受訪時只說，「我們還在進一步評估他的狀況。」