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NBA／巴特勒季後賽首輪G3帶傷上陣？勇士主帥：感覺有機會
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在季後賽首輪G2，因重摔導致骨盆及深層臀部肌肉挫傷，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為，巴特勒有可能會出賽。
巴特勒目前的傷病報告為每日觀察，柯爾受訪時樂觀表示，「吉米就是吉米，我們都知道他會想辦法帶傷出戰，我們會再看看，這肯定是每天都要觀察的情況，但我感覺他有機會打。」
柯瑞（Stephen Curry）2021年3月20日曾出現類似傷勢，當時他缺席2場就復出，柯爾說，「兩人傷情相當類似，這是一個疼痛忍受力的問題，所以才會列為每日觀察。」
沒有巴特勒的勇士G2被火箭痛宰，柯爾強調不管巴特勒能不能打，所有球員都要做好準備，「我們很多球員上一場打得不錯，例如斯賓瑟（Pat Spencer）打得很好，庫明加（Jonathan Kuminga）也找回節奏，明天無論遇到什麼狀況，大家都要準備好，我們相信這支球隊有很多人，能幫助我們贏下比賽。」
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