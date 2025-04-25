NBA／公鹿多年約續簽總管霍斯特 瑞佛斯：我為他感到開心

密爾瓦基公鹿隊與總管霍斯特（Jon Horst）正式達成多年續約協議，據《ESPN》報導，這份合約在霍斯特原本合約即將到期前由公鹿高層與其經紀人艾弗斯（Brian Elfus）於週三深夜敲定。

霍斯特自2017年接任總管至今已滿8季，期間帶領球隊年年打進季後賽，勝率高達64.7%，為全聯盟同期第2佳。他曾在2021年打造出公鹿睽違50年的總冠軍隊伍，並於2019年獲選為NBA年度最佳總管。

「這是我一直在等的消息。」主帥瑞佛斯（Doc Rivers）在週四練習後興奮表示，「我為他感到開心。他做得太棒了。我們之間有極佳的關係，這代表球隊管理層的穩定，我始終相信穩定是打造強隊的基石。」

霍斯特任內多次大膽補強，成為球隊重返榮耀的關鍵人物。他於2018年簽下洛培茲（Brook Lopez）、波提斯（Bobby Portis），並聘請總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）；2020-21年賽季則透過交易迎來鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday）與鋒線悍將塔克（P.J. Tucker）；而在2023年開季前，更一舉完成重磅交易，換來球星里拉德（Damian Lillard）。

公鹿本季戰績48勝34敗，以東區第5種子身份進入季後賽，目前在首輪對溜馬的系列賽處於0比2落後，儘管當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）場均繳出35分15籃板4助攻，投籃命中率高達65%，球隊仍苦吞連敗。

霍斯特的補強操作也促使安戴托昆波兩度與公鹿續約，分別是2020年簽下5年頂級合約，以及2023年再度延長3年頂薪。

不過安戴托昆波與里拉德的黃金組合尚未在季後賽展現應有成效，公鹿自2022年首輪以來仍未能突破季後賽首輪。

主帥瑞佛斯今年1月才上任，他認為與管理層的緊密合作是成功的關鍵。「這是我自波士頓以來最融洽的一次合作。球隊是從上層開始建立起來的，前辦公室、教練團彼此信任，才能讓整個球隊團結一致。而我們現在就是這樣。」