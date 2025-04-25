NBA／勇士荷蘭中鋒寫2017年後首見紀錄 檢討自身防守缺失

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）昨天面對火箭隊，出戰25分鐘，繳出三分球8中4拿下12分的好表現，不過他也檢討自己在防守端的缺失。

波斯特寫下一項紀錄，他是2017年麥考（Patrick McCaw）後，第一位在季後賽單場至少命中3顆三分球的勇士新秀。

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天重摔在地提前退場，勇士整場一路落後，波斯特成為比賽少數的亮點，他賽後受訪時直呼，「季後賽真的非常激烈，對抗性超強，而我自己也要表現得更好，腳步要移動得更快，卡位要更有對抗性。」

火箭後衛格林（Jalen Green）昨天狂砍38分，勇士防守完全守不住，波斯特主動攬責，「我在場上的時候，他們就會針對我打擋拆，這是我該負責的，要做得更好。我讓他上半場手感熱開，他突破我輕鬆切入禁區，我們的後衛也要對他施加更多壓力。」