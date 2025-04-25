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NBA／遺憾莫蘭特重摔受傷退場 雷霆主帥：那是一次乾淨的攻防

聯合新聞網／ 綜合外電報導
莫蘭特重摔提前退場。 法新社
莫蘭特重摔提前退場。 法新社

雷霆在灰熊主場一度落後29分，然而就在對方失去莫蘭特（Ja Morant）後，雷霆在下半場上演大逆轉，追平季後賽史上第2大落後分差逆轉勝紀錄。

當時是在上半場結束前3分多鐘，莫蘭特快攻起飛準備秀一首灌籃，但多特（Luguentz Dort）因重心不穩反而將身體靠到了莫蘭特身上，導致後者重摔落地，情景彷彿前一天的巴特勒（Jimmy Butler）。

後續莫蘭特經檢查為臀部挫傷，被迫提前退場，而原本大幅領先的灰熊也因群龍無首，整個下半場攻守完全亂了套，團隊一共僅拿到31分，苦吞一場難堪的逆轉敗。如今灰熊面臨0勝3敗的絕境，幾乎是宣告今年季後賽之旅即將結束。

賽後談到莫蘭特的受傷，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）表示：「我不想看到任何人受傷。我希望他沒事。每個人都在場都是全力以赴，他是非常優秀的對手，打得很棒。」

戴格諾繼續補充，「我認為那是一個乾淨俐落的攻防動作。每個人都在努力比賽，只是很遺憾出現受傷的情況。」

防守動作向來惡名昭彰的多特，如今又出現引發爭議的畫面，快艇隨隊記者艾斯納夏里（Farbod Esnaashari）毫不客氣地直言：「又是同樣場景。莫蘭特被一個本季已經把多位球隊核心搞掉的人給廢了。」

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