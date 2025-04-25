快訊

國民黨北院外聲援被警攔下 王鴻薇一度暴衝嗆：實在太離譜

無照駕駛仍上路？ 時力點名藍委的他違規慣犯「被開罰超過300次」

蒙古顛覆世界史！元代中國開啟「歐亞大交流時代」

NBA／約柯奇大三元卻打到走心 快艇18顆三分球大勝金塊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇火力全開痛宰金塊。 路透社
快艇火力全開痛宰金塊。 路透社

快艇在與金塊的系列賽第二戰靠著雷納德（Kawhi Leonard）狂飆39分扳平戰局後，今天回到主場再戰金塊更是一路壓著對手打，在團隊6人得分上雙，其中哈登（James Harden）、鮑威爾（Norman Powell）、雷納德皆拿下20分領軍下，最終快艇就以117：83拿下2連勝，系列賽以2：1領先。

西區排名第4、5名的金塊與快艇，在系列賽首輪前兩戰展開激烈拉鋸戰，最終快艇靠著第二戰雷納德化身無情得分機器般的表現，帶著1：1平手局面回到洛杉磯。

而今天回到主場的快艇表現更是優於前兩戰，尤其是哈登今天在上半場就砍進3顆三分球拿下20分外帶4助攻且沒有任何失誤發生，加上雷納德、鮑威爾、老將貝頓（Nicolas Batum）也都穩定輸出，上半場打完快艇已經取得65：47領先。

易籃後快艇在鮑威爾接管戰局下持續擴大領先差距到20分以上，儘管金塊在約柯奇領軍下仍未放棄追分機會，但在進攻狀況不佳的情況下，卻無法將差距縮小，反而還讓快艇在第四節將領先擴大到30分以上，也讓約柯奇數次被拍到走心畫面，最終快艇也以34分差距收下2連勝，系列賽逆轉取得2：1領先。

快艇今天團隊投進18顆三球球，其中雷納德、哈登、鮑威爾都投進3顆三分球且得分在20分以上，替補上陣的貝頓以及瓊斯（Derrick Jones Jr.）也合力投進6顆三分球，並分別拿下12分與10分，至於金塊則以約柯奇攻下23分、13助攻、13籃板「大三元」表現最佳，穆雷（Jamal Murray）也有23分表現，但板凳球員合計僅拿下6分，替補球員得分差距為31：6，成為金塊大幅落敗關鍵。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／擊敗約柯奇 「新紐約之王」布朗森獲年度關鍵球員

NBA／影帝上身！被哈登一撞「彈飛」 約柯奇假摔引熱議

NBA／雷納德轟39分比下約柯奇大三元 快艇險勝金塊扳平戰局

NBA／衛少關鍵攻守打下老東家 約柯奇：他最有自信

相關新聞

NBA／落後29分大逆轉灰熊 雷霆3人得分破20退搶先聽牌

在系列賽前兩戰合計輸了70分後，灰熊隊今天回到主場迎戰西區第一種子雷霆隊總算觸底反彈，在上半場就狂砍11顆三分球、拿下7...

NBA／灰熊壞消息！莫蘭特起飛遭雷霆多特撞倒在地、本場回不來

灰熊隊傳出壞消息，當家球星莫蘭特（Ja Morant）快攻起飛時，遭到雷霆防守球員多特（Lu Dort）撞飛，重摔在地，表情看起來相當痛苦。 系列賽前2場灰熊都大比分輸給雷霆，今天回到主場，第2

NBA／勇士巴特勒臀部深層挫傷 季後賽G3對火箭出戰成疑

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天重摔在地，根據ESPN報導，巴特勒被診斷出臀部深層肌肉挫傷，能否出戰季後賽首輪G3，處於高度不確定狀態。 巴特勒首節拿下籃板球時，火箭A.湯

NBA／莫布里生涯首獲年度最佳防守球員 騎士隊史第一人

NBA官方宣佈，騎士長人莫布里（Evan Mobley）力退老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）與勇士前鋒格林（Draymond Green），生涯首度獲選年度最佳防守球員，成了騎士隊史第一

NBA／首節就爆發肢體衝突 尼克險勝活塞2分取季後賽第2勝

季後賽首輪G3活塞隊回到主場迎戰尼克隊，儘管末節一度追到1分差，但尼克終場仍以118：116贏球，尼克系列賽以2：1領先活塞。 雙方首節就爆發肢體衝突，活塞里德（Paul Reed）、尼克羅賓森

NBA／美國頂尖高中生 「零號探員」18歲兒子遇嚴重車禍昏迷

傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）之子A.亞瑞納斯（Alijah Arenas）近日傳出嚴重車禍，目前正於醫院治療，處於誘導昏迷（Induced Coma）狀態。 據《

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。