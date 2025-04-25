快訊

無照駕駛仍上路？ 時力點名藍委的他違規慣犯「被開罰超過300次」

蒙古顛覆世界史！元代中國開啟「歐亞大交流時代」

高雄托嬰中心「換負責人又冒用保母證」再傳虐多嬰！ 社會局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士巴特勒臀部深層挫傷 季後賽G3對火箭出戰成疑

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。 法新社
巴特勒。 法新社

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天重摔在地，根據ESPN報導，巴特勒被診斷出臀部深層肌肉挫傷，能否出戰季後賽首輪G3，處於高度不確定狀態。

巴特勒首節拿下籃板球時，火箭A.湯普森（Amen Thompson）重心不穩往前倒，使巴特勒重摔在地，罰完球後退場沒有回歸。

雖然巴特勒G3可能缺陣，但好消息是，核磁共振顯示巴特勒沒有骨折或結構性損傷。G3將於後天回勇士主場進行，目前雙方系列賽1：1平手。

Jimmy Butler NBA季後賽 勇士 火箭

相關新聞

NBA／落後29分大逆轉灰熊 雷霆3人得分破20搶先聽牌

在系列賽前兩戰合計輸了70分後，灰熊隊今天回到主場迎戰西區第一種子雷霆隊總算觸底反彈，在上半場就狂砍11顆三分球、拿下7...

NBA／灰熊壞消息！莫蘭特起飛遭雷霆多特撞倒在地、本場回不來

灰熊隊傳出壞消息，當家球星莫蘭特（Ja Morant）快攻起飛時，遭到雷霆防守球員多特（Lu Dort）撞飛，重摔在地，表情看起來相當痛苦。 系列賽前2場灰熊都大比分輸給雷霆，今天回到主場，第2

NBA／勇士巴特勒臀部深層挫傷 季後賽G3對火箭出戰成疑

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天重摔在地，根據ESPN報導，巴特勒被診斷出臀部深層肌肉挫傷，能否出戰季後賽首輪G3，處於高度不確定狀態。 巴特勒首節拿下籃板球時，火箭A.湯

NBA／莫布里生涯首獲年度最佳防守球員 騎士隊史第一人

NBA官方宣佈，騎士長人莫布里（Evan Mobley）力退老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）與勇士前鋒格林（Draymond Green），生涯首度獲選年度最佳防守球員，成了騎士隊史第一

NBA／首節就爆發肢體衝突 尼克險勝活塞2分取季後賽第2勝

季後賽首輪G3活塞隊回到主場迎戰尼克隊，儘管末節一度追到1分差，但尼克終場仍以118：116贏球，尼克系列賽以2：1領先活塞。 雙方首節就爆發肢體衝突，活塞里德（Paul Reed）、尼克羅賓森

NBA／美國頂尖高中生 「零號探員」18歲兒子遇嚴重車禍昏迷

傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）之子A.亞瑞納斯（Alijah Arenas）近日傳出嚴重車禍，目前正於醫院治療，處於誘導昏迷（Induced Coma）狀態。 據《

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。