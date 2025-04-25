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NBA／勇士巴特勒臀部深層挫傷 季後賽G3對火箭出戰成疑
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）昨天重摔在地，根據ESPN報導，巴特勒被診斷出臀部深層肌肉挫傷，能否出戰季後賽首輪G3，處於高度不確定狀態。
巴特勒首節拿下籃板球時，火箭A.湯普森（Amen Thompson）重心不穩往前倒，使巴特勒重摔在地，罰完球後退場沒有回歸。
雖然巴特勒G3可能缺陣，但好消息是，核磁共振顯示巴特勒沒有骨折或結構性損傷。G3將於後天回勇士主場進行，目前雙方系列賽1：1平手。
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