NBA／莫布里生涯首獲年度最佳防守球員 騎士隊史第一人

NBA官方宣佈，騎士長人莫布里（Evan Mobley）力退老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）與勇士前鋒格林（Draymond Green），生涯首度獲選年度最佳防守球員，成了騎士隊史第一人。

「這是我本季設定的目標之一，我為此付出很多努力，今天對我而言是個重要的日子，」莫布里在季後賽首輪第2戰擊敗熱火後表示，「但我現在的重心仍然是放在季後賽。」

莫布里本季場均貢獻18.5分、9.3籃板、3.2助攻、0.9抄截、1.6阻攻，全面的表現幫助騎士從開季就穩坐東區榜首。他在防守端的靈活腳步與協防能力，持續強化騎士整體戰力，讓球隊再次燃起自詹姆斯（LeBron James）連4年帶隊闖進總冠軍賽以來最具實力的爭冠希望。

「這感覺太棒了。能夠拿下這個獎，我真的很開心。」莫布里說。

Our guy. The DPOY. Evan Mobley.



Mobley is 1 of 4 players (and the youngest player) since he entered the NBA in 2021 to have recorded at least 400 blocked shots and 200 steals. #LetEmKnow pic.twitter.com/mCru0WGhCH — Cleveland Cavaliers (@cavs) 2025年4月24日

莫布里在票選中獲得100張選票中的35張第一名選票、30張第二名選票與20張第三名選票，累積總分285分；居次的老鷹「吸塵器」丹尼爾斯拿下25張第一名選票，總分197分，格林則獲得15張第一名選票，總分154。

本季最佳防守球員因呼聲最高的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因右肩深層靜脈血栓提前報銷後，競爭顯得更加激烈，使得票選結果趨於分散。總計有7名球員至少獲得1張第一名票，13人至少獲得1張選票。

LA Clippers center Ivica Zubac finished SIXTH in Defensive Player of the Year voting.



He finished behind Amen Thompson, Lu Dort, Draymond Green, Dyson Daniels,and the 2024-25 DPOY, Evan Mobley. pic.twitter.com/1g3TSG2P0m — Tomer Azarly (@TomerAzarly) 2025年4月24日

除了莫布里、丹尼爾斯與格林之外，其他獲得票數的選手還包括：快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）、雷霆後衛多特（Luguentz Dort）、火箭後衛湯普森（Amen Thompson）、灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）、公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、拓荒者後衛卡瑪拉（Toumani Camara）、熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）、雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）以及去年得主、灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）。

這是聯盟公布的第3個年度個人獎項，塞爾蒂克後衛普里查德（Payton Pritchard）榮獲最佳第六人，尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）則奪下年度關鍵先生。