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NBA／首節就爆發肢體衝突 尼克險勝活塞2分取季後賽第2勝

聯合新聞網／ 綜合報導
里德(左2)、羅賓森(中)、唐斯(右2)發生肢體衝突。 美聯社
里德(左2)、羅賓森(中)、唐斯(右2)發生肢體衝突。 美聯社

季後賽首輪G3活塞隊回到主場迎戰尼克隊，儘管末節一度追到1分差，但尼克終場仍以118：116贏球，尼克系列賽以2：1領先活塞。

雙方首節就爆發肢體衝突，活塞里德（Paul Reed）、尼克羅賓森（Mitchell Robinson）和唐斯（Karl-Anthony Towns）都因此領到技術犯規。

尼克靠著阿努諾比（OG Anunoby）和唐斯上半場合砍35分，半場打完以66：53領先。活塞持續咬住分差，末節一度只剩3分落後，但「年度關鍵球員」布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻頻頻單打成功，幫助尼克最終仍以2分之差拿下勝利。

唐斯攻下全場最高的31分8籃板，布朗森得到30分9助攻7籃板，阿努諾比砍進22分，布里吉斯（Mikal Bridges）也有20分7籃板，外帶3抄截2阻攻。

活塞部分，康寧漢（Cade Cunningham）得到24分10助攻7籃板4抄截，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）飆進7顆三分球，砍進24分。

Cade Cunningham Jalen Brunson Karl-Anthony Towns NBA季後賽 尼克 活塞

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