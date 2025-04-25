NBA／首節就爆發肢體衝突 尼克險勝活塞2分取季後賽第2勝
季後賽首輪G3活塞隊回到主場迎戰尼克隊，儘管末節一度追到1分差，但尼克終場仍以118：116贏球，尼克系列賽以2：1領先活塞。
雙方首節就爆發肢體衝突，活塞里德（Paul Reed）、尼克羅賓森（Mitchell Robinson）和唐斯（Karl-Anthony Towns）都因此領到技術犯規。
尼克靠著阿努諾比（OG Anunoby）和唐斯上半場合砍35分，半場打完以66：53領先。活塞持續咬住分差，末節一度只剩3分落後，但「年度關鍵球員」布朗森（Jalen Brunson）關鍵時刻頻頻單打成功，幫助尼克最終仍以2分之差拿下勝利。
唐斯攻下全場最高的31分8籃板，布朗森得到30分9助攻7籃板，阿努諾比砍進22分，布里吉斯（Mikal Bridges）也有20分7籃板，外帶3抄截2阻攻。
活塞部分，康寧漢（Cade Cunningham）得到24分10助攻7籃板4抄截，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）飆進7顆三分球，砍進24分。
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