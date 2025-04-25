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NBA／美國頂尖高中生 「零號探員」18歲兒子遇嚴重車禍昏迷

聯合新聞網／ 綜合報導
「零號探員」亞瑞納斯18歲兒子。 美聯社
「零號探員」亞瑞納斯18歲兒子。 美聯社

傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）之子A.亞瑞納斯（Alijah Arenas）近日傳出嚴重車禍，目前正於醫院治療，處於誘導昏迷（Induced Coma）狀態。

據《ESPN》報導，洛杉磯警方指出，車禍發生於當地時間周四清晨4點55分左右，為單一車輛事故。洛杉磯消防局指出，事發車輛是一輛特斯拉Cybertruck，撞上樹木與消防栓後起火，18歲的駕駛從車內吞困被送醫，情況嚴重但穩定。

警方後續證實這名傷者正是A.亞瑞納斯，目前情況穩定，消息人士透露初步檢查結果並未顯示有骨折。

阿利賈是五星高中生，2025屆全美高中生排行第13，今年1月已承諾加盟NCAA名校南加州大學。現年18歲的他目前就讀洛杉磯Chatsworth高中，今年率隊打進加州第2級州冠軍賽決賽，並成為洛杉磯地區史上首位高中男籃球員，生涯突破3000分。

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