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NBA／火箭球迷集體對他飆髒話 勇士格林：那是波士頓的專利

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊前鋒格林。 美聯社
勇士隊前鋒格林。 美聯社

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）因場上小動作不斷，被許多球迷討厭。今天勇士作客火箭隊主場，現場不斷響起噓聲和謾罵聲。

火箭球迷整場不停呼喊「F--k you Draymond」，第4節格林推火箭中鋒森根（Alperen Sengun），讓球迷情緒達到最高潮。

對此格林不以為意，「這一點也不新鮮。我以前也經歷過，甚至在贏總冠軍的時候，這根本不算原創，你不能偷別隊那一套，那是波士頓（塞爾蒂克隊）的專利，所以我就讓這件事過去了。」

勇士曾在2022年與塞爾蒂克在總冠軍賽交手，最終由勇士以4：2奪冠。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則呼籲球迷們多點尊重，「我會希望球迷有多點分寸，記得這個人也是有孩子。我知道我可能比較老派，但我贊成球迷替自己球隊加油，想罵對手也無妨，可是罵到F--k，我覺得有點太超過了。」

Draymond Green NBA季後賽 勇士 塞爾蒂克 火箭

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