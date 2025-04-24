NBA／泰托姆生涯首度缺席季後賽 佩戴護具現身板凳席觀戰

塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum）因右手腕骨頭挫傷，周三缺席了與魔術隊的季後賽G2，這是他職業生涯首次缺席季後賽。他的傷勢在經過X光與MRI檢查後確認為骨頭挫傷。總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）強調他正盡力康復，希望盡快重返賽場。

泰托姆例行賽出賽72場，得分、籃板與助攻都是隊內第1。他先前在波士頓效力8個球季，共114場季後賽從未缺席。根據ESPN數據，球隊在例行賽缺少泰托姆時仍能取得8勝2敗的戰績，展現深厚的團隊實力。。

塞爾蒂克老將霍福特對泰托姆的傷勢感到不平，今天雙方一度爆發衝突。 路透

儘管少了泰托姆，塞爾蒂克依然表現穩定，以109：100擊退魔術，系列賽取得2：0優勢。全明星後衛布朗（Jaylen Brown）砍下36分10籃板，馬祖拉大讚他「不惜一切代價贏球」。而泰托姆雖未上場，仍身穿便服坐在板凳區，手上纏著護具。泰托姆表示，痛感已消退不少。

針對導致泰托姆傷勢的衝突，塞爾蒂克老將霍福特（Al Horford）頗有微詞：「他們出手太重了」，指控魔術隊防守過於粗暴。在本場比賽，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）一碰球就被波士頓主場球迷噓聲包圍，甚至與霍福特爆發肢體衝突。