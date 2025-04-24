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NBA／巴特勒受傷是格林還湯普森責任？勇士柯爾：正常肢體接觸
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天因骨盆挫傷提前離場，沒辦法回場上。《舊金山標準報》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）指出，巴特勒X光檢查顯示沒有重大損傷，已連夜飛回灣區，準備接受核磁共振檢查。
除了巴特勒只上場8分鐘，主力後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）因病只打14分鐘。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）透露波傑姆斯基中場休息時接受靜脈注射，對他胃不舒服仍堅持比賽感到驕傲，提到巴特勒時則說，「巴特勒總是說他沒事，但我們還是要等核磁共振檢查結果。」
巴特勒受傷究竟是格林（Draymond Green）還是湯普森（Amen Thompson）的責任，引發兩派球迷爭論，對此柯爾表示，「我們不覺得那個回合有什麼問題，就是比賽中會發生的正常肢體接觸。」
失去巴特勒的勇士幾乎無法抗衡火箭，有媒體詢問柯瑞（Stephen Curry），「如果巴特勒沒辦法打，蝙蝠俠（巴特勒給柯瑞的綽號）是否要另尋羅賓？」柯瑞回應：「我對漫畫不太熟悉，除了必須找到贏球方法外，沒有其他比喻方式。」
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