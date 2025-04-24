快訊

罷綠委連署涉造假！黃呂錦茹「當庭釋放」裁定發回 北院再開羈押庭

毒駕撞康橋單車環島學生釀7傷 冷氣工肇事前竟吸食3種毒品

烏克蘭堅持談判寸土不讓！川普責怪「延續殺戮」

NBA／庫明加沒預料到自己能上場 勇士主帥：需找回比賽節奏

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(右)。 法新社
庫明加(右)。 法新社

連3場關鍵戰役沒出賽的勇士22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），今天終於在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受傷退場後得到機會，但勇士終場以94：109輸給火箭隊，季後賽首輪1：1平手。

庫明加全場打26分鐘，12投4中，其中三分球5中2，拿下11分3籃板2助攻1火鍋。他賽後受訪時表示能上場的感覺很棒，原本並未預期會上場，「無論如何都必須維持準備狀態，我上場就盡力做到最好，但我們沒能贏下比賽，希望回主場後能拿下勝利。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時提到，巴特勒將在明天進行核磁共振檢查，也談到庫明加的表現，「庫明加已經準備好了，他每天都在準備並保持好態度。第一場比賽他在板凳全程為隊友加油，他是很棒的年輕人，隊友們尊重也支持他，他能上場很好，因為我們可能會需要他，他在錯過前幾場比賽後，也需要找回一些比賽節奏。」

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也談到庫明加的處境，「他打得很積極，我知道他可能想打得更好，把生疏感甩掉。當巴特勒一倒下我就看他在板凳上，我給他一點鼓勵，知道他的號碼很快就會被叫到。」

Jimmy Butler NBA季後賽 Stephen Curry Steve Kerr 勇士 庫明加

相關新聞

NBA／勇士巴特勒首節就傷退 火箭末節大亂鬥中成功扳平

系列賽首戰以10分差距取勝的勇士隊，今天繼續作客火箭隊主場，在首節明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）就摔傷退場的...

NBA／波爾辛吉斯遭肘擊濺血 布朗飆36分退魔術2連勝

塞爾蒂克隊今天在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）右手腕骨挫傷缺陣的情況下，於系列賽第二戰繼續迎戰魔術隊，在布朗...

NBA／兩隊都有米契爾末節飆分！騎士險勝熱火收季後賽2連勝

從附加賽一路殺進季後賽的熱火隊強碰東區龍頭騎士隊，雖然首戰被騎士重挫21分，但今日熱火一路緊咬，甚至在第4節最小只有2分差距，但最終熱火仍不敵騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）30分領

NBA／庫明加沒預料到自己能上場 勇士主帥：需找回比賽節奏

連3場關鍵戰役沒出賽的勇士22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），今天終於在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受傷退場後得到機會，但勇士終場以94：109輸給火箭隊，季後賽首輪

NBA／湖人主帥暴怒盼「拉響警鈴」 詹皇夢回高中挨罵過往

昨天湖人隊與灰狼隊交手時，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）第三節中途喊暫停並嚴厲訓話，因湖人進攻陷入大當機，將原先高達22分的領先消耗一半，甚至一度氣到爆粗口，所幸最後湖人仍以94：85帶走勝利。

NBA／勇士悲報！季後賽G2巴特勒重摔在地退場無法回來

勇士隊季後賽首輪G1客場擊敗火箭隊，G2卻傳出壞消息，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因傷本場不會回歸。 第一節剩2分多鐘時，雙方爭搶籃板，火箭湯普森（Amen Thompson）與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。