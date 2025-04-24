NBA／庫明加沒預料到自己能上場 勇士主帥：需找回比賽節奏

連3場關鍵戰役沒出賽的勇士22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），今天終於在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）受傷退場後得到機會，但勇士終場以94：109輸給火箭隊，季後賽首輪1：1平手。

庫明加全場打26分鐘，12投4中，其中三分球5中2，拿下11分3籃板2助攻1火鍋。他賽後受訪時表示能上場的感覺很棒，原本並未預期會上場，「無論如何都必須維持準備狀態，我上場就盡力做到最好，但我們沒能贏下比賽，希望回主場後能拿下勝利。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時提到，巴特勒將在明天進行核磁共振檢查，也談到庫明加的表現，「庫明加已經準備好了，他每天都在準備並保持好態度。第一場比賽他在板凳全程為隊友加油，他是很棒的年輕人，隊友們尊重也支持他，他能上場很好，因為我們可能會需要他，他在錯過前幾場比賽後，也需要找回一些比賽節奏。」

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也談到庫明加的處境，「他打得很積極，我知道他可能想打得更好，把生疏感甩掉。當巴特勒一倒下我就看他在板凳上，我給他一點鼓勵，知道他的號碼很快就會被叫到。」