NBA／勇士巴特勒首節就傷退 火箭末節大亂鬥中成功扳平

系列賽首戰以10分差距取勝的勇士隊，今天繼續作客火箭隊主場，在首節明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）就摔傷退場的情況下，勇士整場比賽一路落後，雙方還在第四節最後8分鐘展開「大亂鬥」，共出現4次技術犯規與一次惡意犯規，最終火箭仍是以109：94將系列賽扳平。

今年以西區第7種子晉級季後賽的勇士，在首輪遭遇年輕強權火箭，系列賽首戰勇士就展現季後賽經驗上的優勢，靠著柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）兩位久經沙場的老將攜手攻下56分下，以10分差距率先在系列賽取勝。

今天的系列賽第二戰，火箭在開賽就展現旺盛企圖心，在防守端持續對勇士加壓，該節中段一度取得9分領先，不過在該節剩下2分28秒時，火箭湯普森（Amen Thompson）拋投不進後，遭到勇士格林（Draymond Green）推倒，並在過程中撞上起跳爭搶籃板的巴特勒，導致巴特勒「坐飛機」重摔在地，儘管巴特勒隨後仍是忍痛完成罰球，但仍是退出本場比賽並將接受核磁共振檢查。

在巴特勒退場後，勇士雖然也解凍了今年季後賽還不曾出賽的庫明加（Jonathan Kuminga），但卻無法改變場上節奏，火箭仍是一路保持領先，第四節初勇士在波斯特（Quinten Post）連續砍進兩顆三分球後，一度追到僅剩12分差距，但比賽最後8分鐘雙方卻是衝突事件不斷。

森跟今天攻下28分16籃板與7助攻。 美聯社

火箭格林（Jalen Green）在比賽最後7分16秒先是在卡位過程中擊中勇士格林頭部遭吹判惡意犯規，隨後輪到勇士格林因為出手推了火箭球員遭判技術犯規。勇士格林接著又在倒數5分23秒時與火箭范弗利特（Fred VanVleet）爆發口角，導致雙發球員、教練一擁而上，火箭伊森（Tari Eason）在過程中因為丟毛巾吞下技術犯規，比賽最後2分鐘則是勇士史班瑟（Pat Spencer）與火箭湯普森吞下雙方技術犯規，光是在比賽最後8分鐘就出現1次惡意犯規與4次技術犯規，最終火箭也以109：94拿下勝利，將系列賽扳平。

火箭今天以格林投進8顆三分球攻下38分表現最佳，他也成為火箭隊史在季後賽拿下35分以上的最年輕球員，包括他在內全隊共5人得分上雙，至於勇士則是以柯瑞20分最佳，但先發球員中也僅有他與攻下12分的穆迪（Moses Moody）得分來到雙位數。

Jimmy Butler hit the ground hard after being undercut by Amen Thompson 😳 pic.twitter.com/Icd2wBF50U — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2025年4月24日