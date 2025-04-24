NBA／湖人主帥暴怒盼「拉響警鈴」 詹皇夢回高中挨罵過往
昨天湖人隊與灰狼隊交手時，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）第三節中途喊暫停並嚴厲訓話，因湖人進攻陷入大當機，將原先高達22分的領先消耗一半，甚至一度氣到爆粗口，所幸最後湖人仍以94：85帶走勝利。
瑞迪克受訪時透露他動怒想傳達的訊息：「我並沒有覺得怨懟或煩躁，只是希望大家都能目標一致，這只是來自一名教練的指導。」瑞迪克也補充，自己也並不喜歡破口大罵，「我很少這樣做，我只是想幫大家拉響警鈴。」
湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）也以高中教練來比喻瑞迪克的提點：「這就像我的高中教練，我知道瑞迪克有時候會有點發狂，但在此刻，我們需要傾聽的是訊息本身，而非他是如何傳遞訊息的。」
「我高一時的教練就有點像這樣，他會對我們發脾氣，但你必須要理解，重要的不是他怎麼說，而是他說了什麼，我們會在那之後做出改變。」湖人與灰狼目前雙方系列賽戰至1：1平手，下場比賽將作客灰狼主場。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言