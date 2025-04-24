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NBA／湖人主帥暴怒盼「拉響警鈴」 詹皇夢回高中挨罵過往

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然湖人贏球，但面臨進攻陷入低潮時，瑞迪克仍然忍不住破口大罵。 歐新社
雖然湖人贏球，但面臨進攻陷入低潮時，瑞迪克仍然忍不住破口大罵。 歐新社

昨天湖人隊與灰狼隊交手時，湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）第三節中途喊暫停並嚴厲訓話，因湖人進攻陷入大當機，將原先高達22分的領先消耗一半，甚至一度氣到爆粗口，所幸最後湖人仍以94：85帶走勝利。

瑞迪克受訪時透露他動怒想傳達的訊息：「我並沒有覺得怨懟或煩躁，只是希望大家都能目標一致，這只是來自一名教練的指導。」瑞迪克也補充，自己也並不喜歡破口大罵，「我很少這樣做，我只是想幫大家拉響警鈴。」

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）也以高中教練來比喻瑞迪克的提點：「這就像我的高中教練，我知道瑞迪克有時候會有點發狂，但在此刻，我們需要傾聽的是訊息本身，而非他是如何傳遞訊息的。」

「我高一時的教練就有點像這樣，他會對我們發脾氣，但你必須要理解，重要的不是他怎麼說，而是他說了什麼，我們會在那之後做出改變。」湖人與灰狼目前雙方系列賽戰至1：1平手，下場比賽將作客灰狼主場。

LeBron James NBA季後賽 湖人

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