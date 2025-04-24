快訊

川普之亂爆美元信心危機 民眾存款上演「棄美從金」？

收賄涉嫌重大…鄭文燦被法官認有串證、逃亡之虞 限制出境再延8月

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雙方米契爾末節互飆分！騎士險勝熱火收季後賽2連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火米契爾(中)、騎士米契爾(右)。 路透
熱火米契爾(中)、騎士米契爾(右)。 路透

從附加賽一路殺進季後賽的熱火隊強碰東區龍頭騎士隊，雖然首戰被騎士重挫21分，但今日熱火一路緊咬，甚至在第4節最小只有2分差距，但最終熱火仍不敵騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）30分領軍，終場以112：121吞下2連敗，騎士取得系列賽2：0領先。

雖然熱火開賽一度取得9分領先，不過騎士上半場就火力全開，莫布里（Evan Mobley）與傑洛米（Ty Jerome）攻勢不斷，次節米契爾與史特魯斯（Max Strus）也加入三分戰局，騎士便靠著火燙的外線手感，上半場結束取得68：51雙位數優勢。

下半場易籃後，熱火展現十足韌性，第三節落後一度追到剩10分差，騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）即時跳出，連續要到2次犯規且罰球全進，澆熄熱火反撲氣焰。不過熱火末節再度反撲，靠者Da.米契爾（Davion Mitchell）狂飆14分，一度追到2分差。

不過騎士米契爾在末節也迎來爆發，個人單節獨拿17分，在「米契爾之戰」奪得上風。騎士靠著米契爾即時穩住陣腳與莫布里要到犯規，成功鎖定勝局。

此戰米契爾砍下全隊最高的30分，熱火則是赫洛（Tyler Herro）拿下33分表現最佳，下一場將會在台灣時間周六回到熱火主場。

NBA季後賽 熱火 米契爾 騎士

相關新聞

NBA／勇士悲報！季後賽G2巴特勒重摔在地退場無法回來

勇士隊季後賽首輪G1客場擊敗火箭隊，G2卻傳出壞消息，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因傷本場不會回歸。 第一節剩2分多鐘時，雙方爭搶籃板，火箭湯普森（Amen Thompson）與

NBA／波爾辛吉斯遭肘擊濺血 布朗飆36分退魔術2連勝

塞爾蒂克隊今天在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）右手腕骨挫傷缺陣的情況下，於系列賽第二戰繼續迎戰魔術隊，在布朗...

NBA／雙方米契爾末節互飆分！騎士險勝熱火收季後賽2連勝

從附加賽一路殺進季後賽的熱火隊強碰東區龍頭騎士隊，雖然首戰被騎士重挫21分，但今日熱火一路緊咬，甚至在第4節最小只有2分差距，但最終熱火仍不敵騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）30分領

NBA／擊敗約柯奇 「新紐約之王」布朗森獲年度關鍵球員

頒發邁入第3年的NBA年度關鍵球員獎項在今天揭曉，由尼克攻勢發動機布朗森（Jalen Brunson）獲選，成為繼福克斯...

NBA／灰熊莫蘭特遭指控鬥牛揮拳 法官認定「自衛」撤銷告訴

灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant）正在季後賽拚戰，場外出現好消息。根據美聯社報導，2022年一名青年指控莫蘭特在與他打球時毆打他，近日法官宣布，將撤回這名青年的訴訟。 法官裁決中，莫蘭特的行

NBA／唐西奇準大三元 湖人扳平戰局

美國職籃ＮＢＡ季後賽首戰慘輸灰狼隊廿二分，湖人隊記取教訓，昨天第二戰當家球星唐西奇首節就攻下十六分，一路壓著灰狼打，在他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。