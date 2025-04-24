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NBA／雙方米契爾末節互飆分！騎士險勝熱火收季後賽2連勝
從附加賽一路殺進季後賽的熱火隊強碰東區龍頭騎士隊，雖然首戰被騎士重挫21分，但今日熱火一路緊咬，甚至在第4節最小只有2分差距，但最終熱火仍不敵騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）30分領軍，終場以112：121吞下2連敗，騎士取得系列賽2：0領先。
雖然熱火開賽一度取得9分領先，不過騎士上半場就火力全開，莫布里（Evan Mobley）與傑洛米（Ty Jerome）攻勢不斷，次節米契爾與史特魯斯（Max Strus）也加入三分戰局，騎士便靠著火燙的外線手感，上半場結束取得68：51雙位數優勢。
下半場易籃後，熱火展現十足韌性，第三節落後一度追到剩10分差，騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）即時跳出，連續要到2次犯規且罰球全進，澆熄熱火反撲氣焰。不過熱火末節再度反撲，靠者Da.米契爾（Davion Mitchell）狂飆14分，一度追到2分差。
不過騎士米契爾在末節也迎來爆發，個人單節獨拿17分，在「米契爾之戰」奪得上風。騎士靠著米契爾即時穩住陣腳與莫布里要到犯規，成功鎖定勝局。
此戰米契爾砍下全隊最高的30分，熱火則是赫洛（Tyler Herro）拿下33分表現最佳，下一場將會在台灣時間周六回到熱火主場。
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