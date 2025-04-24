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NBA／勇士悲報！季後賽G2巴特勒重摔在地退場無法回來
勇士隊季後賽首輪G1客場擊敗火箭隊，G2卻傳出壞消息，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因傷本場不會回歸。
第一節剩2分多鐘時，雙方爭搶籃板，火箭湯普森（Amen Thompson）與其他球員們推擠，失去重心往前倒，使巴特勒無辜「坐飛機」重摔倒地。
勇士球團隨後宣布，巴特勒因骨盆挫傷本場比賽不會回歸。G1沒出賽的勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）「解凍」上場，半場打完勇士以46：60落後。
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