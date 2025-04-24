NBA／勇士悲報！季後賽G2巴特勒重摔在地退場無法回來

從附加賽一路殺進季後賽的熱火隊強碰東區龍頭騎士隊，雖然首戰被騎士重挫21分，但今日熱火一路緊咬，甚至在第4節最小只有2分差距，但最終熱火仍不敵騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）30分領

2025-04-24 11:25