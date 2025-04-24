NBA／灰熊莫蘭特遭指控鬥牛揮拳 法官認定「自衛」撤銷告訴

灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant）正在季後賽拚戰，場外出現好消息。根據美聯社報導，2022年一名青年指控莫蘭特在與他打球時毆打他，近日法官宣布，將撤回這名青年的訴訟。

法官裁決中，莫蘭特的行為屬於「自衛」範疇。指控他的青年名叫哈羅威（Joshua Holloway），目前就讀大二，事件發生時他17歲，是個高中生。法官認定莫蘭特不必承擔哈羅威訴訟中的民事責任。

據哈羅威指控，2022年7月，哈羅威被邀請到莫蘭特父母家，與許多人一起打籃球，但最後卻因為莫蘭特揍了他一拳而不歡而散。不過莫蘭特聲稱，在洗球的過程中，哈羅威先以投擲棒球的方式將球砸向他並擊中臉部，他為求自保才揮拳自衛。

莫蘭特的律師主張莫蘭特受田納西州的「不退讓法」保障，該法允許在自家中感到威脅的人採取武力行動，雖然該法主要用於刑事案件，但顯然莫蘭特的團隊利用這條法律站穩了自己的立場。