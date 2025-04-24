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NBA／唐西奇準大三元 湖人扳平戰局

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
唐西奇（左）演出「準大三元」，幫助湖人隊奪下季後賽首勝。（美聯社）
唐西奇（左）演出「準大三元」，幫助湖人隊奪下季後賽首勝。（美聯社）

美國職籃ＮＢＡ季後賽首戰慘輸灰狼隊廿二分，湖人隊記取教訓，昨天第二戰當家球星唐西奇首節就攻下十六分，一路壓著灰狼打，在他「準大三元」領軍下以九十四比八十五守護主場，七戰四勝制系列賽扳平戰局。

西區第三種子湖人首輪對決灰狼一面倒被看好，首戰卻踢到鐵板，被灰狼以三分球命中率五成轟下廿一顆三分彈；昨天「紫金軍團」開賽就從防守施壓，讓灰狼第一節僅拿十五分，全場三分球更是廿五投僅五中，和首戰表現大相逕庭。

「小皇帝」詹姆斯攻下廿一分，第四節還有一次關鍵抄截，他說：「回顧第一戰沒做好的部分，有很多事銘記在心，獲得更好的結果。」

繳出卅一分、十二籃板、九助攻的唐西奇提到，湖人給灰狼的身體強度比首戰更高，第一節就取得很好成果，並且堅持下來。

系列賽第三戰，後天移師灰狼主場，上季率獨行俠隊在西區決賽五戰淘汰灰狼的唐西奇也給隊友建議，「前進明尼蘇達將是苦戰，那裡的球迷會瘋狂應援，我們不能驚慌。」

昨天另外兩組對戰，雷霆隊以一一八比九十九輕取灰熊隊，溜馬隊以一二三比一一五擊敗公鹿隊，系列賽各取得二比○優勢，其中雷霆兩場比賽淨勝分達到七十分是聯盟史上第二多，僅次於一九八六年湖人對馬刺隊前兩戰七十五分，展現本季打下聯盟最佳戰績的實力。

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