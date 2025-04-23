NBA／雷霆後衛未入選最佳防守球員 隊友抱不平酸「嘴綠」

雷霆隊後衛多特（Lu Dort）本賽季並未入選NBA年度最佳防守球員的3位決選名單，不過他的隊友們立刻跳出來為他抱不平，甚至順便也對勇士隊前鋒格林（Draymond Green）嘲諷了一番。

雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）在週一被問到，多特哪些表現被評選人員忽視了，才會使得他落選決選名單，而哈爾特斯坦略帶諷刺的回道： 「我可能需要跟多特一起開個Podcast節目了吧，」，似乎是拿格林的Podcast主持人身份開刀。

格林曾8度入選年度最佳防守陣容，而他的Podcast成為雷霆球員嘲諷的對象。 美聯社

不過哈爾特斯坦也認真回應：「如果你整季都有在看他的表現，他真的打得很棒。那些入選的球員確實是很優秀的防守者，但看多特每個夜晚在場上的努力，這些是數據無法完全呈現出來的。他整季表現都很出色。對我來說，他就是年度最佳防守球員。」

格林經營的個人Podcast節目《The Draymond Green Show with Baron Davis》，於2021年推出。當初他在球季期間主持Podcast還曾引起外界的質疑，但在他於2022年幫助勇士奪得第4冠後，這些批評聲浪也逐漸消退。