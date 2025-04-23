快訊

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

獨／京城銀工會通過員工安置方案 與永豐金合併只差最後一步

NBA／雷霆後衛未入選最佳防守球員 隊友抱不平酸「嘴綠」

聯合新聞網／ 綜合報導
多特未入選年度最佳防守陣容，隊友為其抱不平，認為他的許多表現都遭到忽視。 美聯社
多特未入選年度最佳防守陣容，隊友為其抱不平，認為他的許多表現都遭到忽視。 美聯社

雷霆隊後衛多特（Lu Dort）本賽季並未入選NBA年度最佳防守球員的3位決選名單，不過他的隊友們立刻跳出來為他抱不平，甚至順便也對勇士隊前鋒格林（Draymond Green）嘲諷了一番。

雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）在週一被問到，多特哪些表現被評選人員忽視了，才會使得他落選決選名單，而哈爾特斯坦略帶諷刺的回道： 「我可能需要跟多特一起開個Podcast節目了吧，」，似乎是拿格林的Podcast主持人身份開刀。

格林曾8度入選年度最佳防守陣容，而他的Podcast成為雷霆球員嘲諷的對象。 美聯社
格林曾8度入選年度最佳防守陣容，而他的Podcast成為雷霆球員嘲諷的對象。 美聯社

不過哈爾特斯坦也認真回應：「如果你整季都有在看他的表現，他真的打得很棒。那些入選的球員確實是很優秀的防守者，但看多特每個夜晚在場上的努力，這些是數據無法完全呈現出來的。他整季表現都很出色。對我來說，他就是年度最佳防守球員。」

格林經營的個人Podcast節目《The Draymond Green Show with Baron Davis》，於2021年推出。當初他在球季期間主持Podcast還曾引起外界的質疑，但在他於2022年幫助勇士奪得第4冠後，這些批評聲浪也逐漸消退。

NBA 格林

相關新聞

NBA／上季淘汰過灰狼 唐西奇談G3：到明尼蘇達將是場戰爭

本季打下西區第3種子的湖人隊，記取季後賽首戰慘輸灰狼隊22分教訓，今天在當家球星唐西奇（Luka Doncic）31分、...

NBA／公鹿季後賽連輸溜馬兩場 字母哥：危機感要更強

公鹿隊今天雖迎接後場大將里拉德（Damian Lillard）回歸，但面對溜馬隊的季後賽首輪第2戰一路落後，儘管最多16...

NBA／讚小鄧利維換來巴特勒 前勇士總管：史上最棒季中交易

勇士隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今年2月發動交易，換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），勇士戰力顯著提升，前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）稱這是聯盟史上最棒的

NBA／雷霆後衛未入選最佳防守球員 隊友抱不平酸「嘴綠」

雷霆隊後衛多特（Lu Dort）本賽季並未入選NBA年度最佳防守球員的3位決選名單，不過他的隊友們立刻跳出來為他抱不平，甚至順便也對勇士隊前鋒格林（Draymond Green）嘲諷了一番。

NBA／獲選球員投票「最過譽球員」 哈利伯頓：我知道我是誰

美媒《The Athletic》公布球員匿名投票調查，溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）獲選「最過譽球員」，哈利伯頓今天率領溜馬以123：115擊敗公鹿隊，季後賽首輪取得2：0領

NBA／季後賽吸睛 首周末收視率創25年新高

美國職籃NBA今天宣布，2025年季後賽首周末收視率締造25年來新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。