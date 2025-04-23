NBA／讚小鄧利維換來巴特勒 前勇士總管：史上最棒季中交易

勇士隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）今年2月發動交易，換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），勇士戰力顯著提升，前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）稱這是聯盟史上最棒的季中交易。

邁爾斯在任期間勇士奪下4座冠軍，2023年他選擇離開管理層，由小鄧利維接任。邁爾斯近日受訪時，稱讚小鄧利維交易來巴特勒的操作，「我認為這是聯盟史上最棒的季中交易。鄧利維看到機會，也承擔風險，這種決定不是說說而已，這是把名字和聲譽都賭上。」

交易後勇士戰績大幅提升，雖然還是要打附加賽，但也順利拿下西區第7種子，在季後賽首輪與火箭隊交手。邁爾斯認為，「這筆交易是關鍵的轉折點，這會成為小鄧利維履歷上的代表作。」

巴特勒加盟勇士後場均17.9分5.5籃板5.9助攻1.7抄截，投籃命中率47.6%，不只讓柯瑞（Stephen Curry）不必在孤軍奮戰，也幫助其他隊友變得更好。邁爾斯表示，「做這種交易時，大家都會設想最好狀況和最壞狀況，通常結果都落在中間，但這次，完全就是最好狀況。」