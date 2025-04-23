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NBA／獲選球員投票「最過譽球員」 哈利伯頓：我知道我是誰

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬隊球星哈利伯頓。 法新社
溜馬隊球星哈利伯頓。 法新社

美媒《The Athletic》公布球員匿名投票調查，溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）獲選「最過譽球員」，哈利伯頓今天率領溜馬以123：115擊敗公鹿隊，季後賽首輪取得2：0領先，他賽後也對這項投票做出回應。

該媒體每年都會進行調查，這次邀請158名球員匿名投票並發表看法，最過譽球員項目中有90人投票，哈利伯頓以14.4%高居第1，灰狼隊戈貝爾（Rudy Gobert）10%緊追在後，老鷹隊楊恩（Trae Young）8.9%排第3，勇士隊巴特勒（Jimmy Butler）5.5%排第4，就連公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都有2.2%，與多名球員並列第10。

活塞隊康寧漢（Cade Cunningham）以8.8%獲選最被低估球員。雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous- Alexander）以56.1%被認為是MVP，力壓金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）的37.4%。57.7%認為塞爾蒂克隊會奪冠，54.3%認為馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）是聯盟未來門面。

對於哈利伯頓被選為最過譽球員，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）直批，「我聽說這件事了，那個榜單上還有巴特勒和安戴托昆波，我想看看那些投票說這些話的傢伙是誰，這是個爛榜單。」

哈利伯頓本人則淡然面對，「如果說我是過譽的，那我大概哪裡做對了吧。我沒什麼話要講，只在乎這個休息室和贏球。我們現在要去密爾瓦基繼續這個系列賽，我知道我是誰，對自己有自信，不會在乎別人怎麼看。」

NBA季後賽 哈利伯頓 溜馬

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