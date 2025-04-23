NBA／季後賽吸睛 首周末收視率創25年新高

美國職籃NBA今天宣布，2025年季後賽首周末收視率締造25年來新高。

路透社報導，19日至20日的8場比賽平均收視人數達440萬，比去年增加17%。

8場比賽中有6場是由ABC/ESPN轉播，平均收視人數為490萬，創下該平台轉播季後賽開幕周末收視最佳紀錄。

TNT、truTV和MAX在20日晚間轉播克里夫蘭騎士隊對陣邁阿密熱火隊、金州勇士隊擊敗休士頓火箭隊兩場比賽，平均收視人數為413萬，刷新該平台8年來最高收視紀錄，比2024年成長了23%。