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NBA／季後賽吸睛 首周末收視率創25年新高

中央社／ 奧克拉荷馬市22日綜合外電報導
NBA季後賽吸睛，首周末收視率創25年新高，圖湖人對抗灰狼比賽。 美聯社
NBA季後賽吸睛，首周末收視率創25年新高，圖湖人對抗灰狼比賽。 美聯社

美國職籃NBA今天宣布，2025年季後賽首周末收視率締造25年來新高。

路透社報導，19日至20日的8場比賽平均收視人數達440萬，比去年增加17%。

8場比賽中有6場是由ABC/ESPN轉播，平均收視人數為490萬，創下該平台轉播季後賽開幕周末收視最佳紀錄。

TNT、truTV和MAX在20日晚間轉播克里夫蘭騎士隊對陣邁阿密熱火隊、金州勇士隊擊敗休士頓火箭隊兩場比賽，平均收視人數為413萬，刷新該平台8年來最高收視紀錄，比2024年成長了23%。

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