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NBA／公鹿季後賽連輸溜馬兩場 字母哥：危機感要更強
公鹿隊今天雖迎接後場大將里拉德（Damian Lillard）回歸，但面對溜馬隊的季後賽首輪第2戰一路落後，儘管最多16分差距第四節一度縮小到2分差，最終仍以115：123吞下2連敗，繳出全能數據的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坦言，一直落後讓比賽變得艱難。
里拉德因右小腿深層靜脈血栓狀況，已經超過一個月沒出賽，今天回歸球隊卻一路挨打，繳出34分、18籃板、7助攻的安戴托昆波表示，逆境球不好打，「我們需要更有危機感，兩場比賽他們都能在半場為比賽定調，我們需要從開賽就上緊發條，上半場就要開始。」
這是兩隊連兩季在季後賽首輪碰頭，溜馬上季「下剋上」6戰淘汰公鹿，今年首戰以117：98奪勝，今天再守護勝場，帶著2連勝轉戰密爾瓦基，不過公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說：「我對這個系列賽非常有信心。」
系列賽第3戰將於台灣時間周六登場。
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