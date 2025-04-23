《2025 NBA 季後賽預測王》熱血登場 預測贏Apple Watch！
2025 年 NBA季後賽正式登場！為了讓球迷能夠更深入參與這場籃球盛事，即日起至2025年6月13日，參加《NBA 季後賽預測王》活動，來預測就能免費領取LINE POINTS好禮，更有機會將Apple Watch、紀念球衣、球星公仔等多項超值獎品帶回家！
NBA 季後賽（NBA Playoffs） 是美國職業籃球聯盟（NBA）一年一度最受矚目的賽事階段，通常在每年 4 月中下旬展開，歷時約兩個月，最終於 6 月中旬誕生當年度冠軍隊伍。這段期間，賽程緊湊，局勢瞬息萬變，每支隊伍都在爭奪總冠軍榮耀，是球迷們展現籃球知識與預測實力的絕佳舞台！
聯合新聞網推出《NBA 季後賽預測王》預測活動，讓全台球迷不只能看比賽，更能預測勝負、累積戰績、贏得獎勵！活動方式簡單，只要於每輪比賽期間登入會員參與對戰預測，就能獲得 LINE POINTS 獎勵，還有機會抽中 Apple Watch、NBA 球星紀念球衣、球星公仔及潮流背包等眾多限量 NBA 獨家好禮！
NBA 季後賽開打期間，活動頁面還提供即時對戰資訊，讓球迷掌握第一手戰況；同時還可至「udn NBA」頻道瀏覽最新賽事報導與深度趨勢分析，提升參加者更全方位的預測機率！
不論你是支持東區黑馬，還是力挺西區強權， 6月13日前登入會員，即可參加每輪對戰預測，就有機會成為2025年最佳預測王，把 Apple Watch、球星紀念球衣等NBA超值好禮帶回家！更多活動詳情與預測入口，請立即前往 >> https://lihi2.com/cGZx0
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