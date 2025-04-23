NBA／勇士從未出現過雙塔登場 荷蘭中鋒波斯特：我也沒想到

勇士隊季後賽首輪對決擁有身體對抗能力和高度的火箭隊，總教練柯爾（Steve Kerr）大膽啟用雙塔魯尼（Kevon Looney）與荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）的組合，波斯特也對此發表想法。

G1兩人共一起上場2分15秒，期間被對手打出3：0攻勢。勇士例行賽從未啟用過這套組合，柯爾強調這對雙塔不會長時間一起上場，會視火箭調度情況偶爾使用。

柯爾解釋這樣調度的原因，「他們從未一起上場過，但有時候季後賽就是會有這種一兩分鐘的調整。這樣做是為了對付對方雙塔，我們喜歡這個組合，魯尼是我們最強籃板手，波斯特是我們最好的射手之一，這樣我們能拉開空間，同時增加場上高度。」

波斯特認為與魯尼搭配對他來說不算陌生，「其實我在跟格林（Draymond Green）搭配時，進攻端也幾乎打4號位，我擅長拉開空間，目前這樣的定位正是我們陣容最合適的方式。」

「他做了很多格林會做的事，這確實是因應對手體型而出的陣容，我賽前也沒預料到，但現在就是這樣，為了贏球要嘗試一些新組合來抗衡對手，我們配合感覺不錯，接下來幾場再看情況」波斯特說。

魯尼則提到不管波斯特在不在，自己的角色不會改變，「他能拉開空間，對手會重點防守他，因為他是一名優秀的射手。不確定我們會不會再使用這組合，但能在真正的比賽中搭配上場，感覺還不錯。」