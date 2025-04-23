NBA／2014年最佳新秀轉戰拳擊界 慈善賽成生涯首秀

2014年NBA最佳新秀威廉斯（Michael Carter-Williams）將於5月29日，在紐約迎來他的業餘拳擊首秀。這場比賽旨在幫助年輕族群避免藥物濫用的非營利組織「Bigvision Community」籌集資金。

主辦人法蘭克（Ronson Frank）受訪時表示，自己2個月前被1個參與比賽的選手推薦威廉斯，認為他可能會有興趣，因此主動聯繫他，「他覺得這個慈善目的很棒，也希望能參與其中。」

威廉斯2013年在NBA選秀中以第11順位被76人隊選中。他新人球季繳出平均16.7分6.2籃板6.3助攻的成績，獲得年度最佳新秀，當時被視為球隊未來核心。然而新人年就是他的巔峰，之後幾年間他先後待過公鹿、公牛、黃蜂與火箭等隊，最終於2018-19賽季在轉戰魔術隊並待到生涯結束。

威廉斯最後一場NBA比賽是在2023年4月10日，2024年10月他正式宣布退休，退休時他以文字表達心境：「我遇見了很多很棒的人，也有機會回饋社會，這讓我感到驕傲。」法蘭克也早聽說威廉斯正在訓練拳擊，「他是世界級運動員，如果他也投入拳擊，能走得更遠。」