NBA／鵜鶘新總管約談狀元威廉森 看中其潛力但需規範行為

據ESPN報導，鵜鶘隊新任總管杜馬斯（Joe Dumars）特別關注陣中飽受傷勢困擾的狀元「胖虎」威廉森（Zion Williamson），他表示先前與這位24歲的狀元已通過電話，未來也將訂定隊內的行為標準。

杜馬斯過去3年擔任聯盟事務執行副總裁，職責之一就是督導球員行為，而威廉森除了曾有身材問題，過往還發生與情人間不當的場外事件，本賽季也有過因為錯過班機而被禁賽紀錄，因此杜馬斯先前就曾表示，要與威廉森相約聊聊。

杜馬斯表示，要先為球隊建立一套不可打破的準則，才能讓球隊邁向巔峰。 美聯社

杜馬斯在威廉森身上看出潛力，只不過因傷勢影響而導致無法上場，杜馬斯受訪時坦言：「你必須建立標準，且不能妥協。」杜馬斯認為，若行事方針一直改變，並不利於打造頂尖球隊，「當你開始睜一隻眼閉一隻眼，怎麼能稱得上是菁英呢？」

杜馬斯接任鵜鶘總管後，面臨到的問題除了威廉森外，還有球隊正寫下20年以來最糟的戰績（21勝61敗），因此杜馬斯表示，自己將會訂定某些準則，並表示自己對於在場上不可靠、場下無責任感的球員，容忍度非常低。