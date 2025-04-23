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NBA／又是一路壓制！ 雷霆系列賽前兩戰贏灰熊70分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
SGA今天回神攻下25分7助攻，雷霆連兩戰輕鬆擊敗灰熊。 路透
SGA今天回神攻下25分7助攻，雷霆連兩戰輕鬆擊敗灰熊。 路透

在系列賽首戰以51分差距大勝灰熊後，雷霆今天繼續在主場一路壓制灰熊，儘管第三節灰熊在傑克森（Jaren Jackson Jr.）領軍下一度追到個位數差距，但雷霆在多點開花的攻勢下再度拉開領先，最終以118：99擊退灰熊，系列賽取得2：0領先。

身為聯盟戰績龍頭的雷霆，今年以西區第一種子身份晉級季後賽，並在首輪遭遇從附加賽晉級的灰熊，首場比賽雷霆就展現頭號種子的實力，以51分差距大勝對手，創下季後賽史上系列賽首戰的最大分差。

而今天雙方繼續在雷霆主場交手，上半場雷霆就延續前一場的兇猛進攻火力攻下70分，包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）三位核心球員得分都來到雙位數，且上半場雷霆在三分線外出手26次命中12球，讓灰熊防不勝防。

反觀灰熊今天在首節出現開賽慢熱的狀況，單節僅有17分進帳，導致他們第一節打完就已經落後15分，但接下來兩節他們也在傑克森和莫蘭特（Ja Morant）領軍下急起直追，尤其是傑克森在第三節初手感火燙，在該節前6分鐘個人就包辦11分，帶領灰熊一度追到僅剩8分差距，不過多點開花的雷霆，第三節中段也由亞歷山大與威廉斯領軍展開反擊，打出一波6：0攻勢止血，前三節打完雷霆也還保有11分領先。

第四節雷霆板凳球員也加入搶分行列，開節助隊拉出一波9：0攻勢，將領先優勢擴大到20分，讓比賽勝負提前底定，最終雷霆也以19分差距收下系列賽二連勝，且系列賽前兩場比賽合計贏了對手70分。

雷霆今天雖然僅有4人得分上雙，不過亞歷山大、威廉斯以及霍姆葛倫得分都在20分以上，其中又以年度MVP熱門人選亞歷山大27分、7籃板、5助攻表現最佳，至於灰熊今天則以傑克森的26分最佳，莫蘭特23分、6助攻。

NBA季後賽

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