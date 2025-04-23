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NBA／庫明加季後賽遭勇士棄用 傳籃網休賽季將發起追求

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加。 法新社
庫明加。 法新社

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）季後賽遭到棄用，有消息指出，擁有大量薪資空間的籃網隊可能在休賽季追求他。

庫明加休賽季將成為受限制自由球員，勇士能匹配其他球隊報價。知名記者史坦（Marc Stein）指出，籃網一直是潛在追求者，因為擁有大量薪資空間，庫明加去年與勇士談判時，要價年薪超過3000萬美元的合約，比同梯的魔術隊薩格斯（Jalen Suggs）和老鷹隊強森（Jalen Johnson）還高。

史坦提到，籃網預計是休賽季唯一擁有4000萬美元薪資空間的球隊，理論上有能力對庫明加發起追求，但考量聯盟各隊薪資空間緊縮，許多球隊管理層認為，勇士透過先簽後換將庫明加送走的機會更高。

柯爾今天接受訪問時表示，「庫明加的表現一直都很棒，他有態度、能量、為隊友加油、隨時準備上場。他是一名很優秀的年輕人，這段時間對他來說不容易，但他在做正確的事，保持準備狀態。」

「我跟他說過，教練團也說過，NBA的情勢瞬息萬變，他只需要隨時準備好，等時機來臨。他現在就是這樣做，哪一天輪到他上場，我也不會感到驚訝」柯爾說。

Kuminga NBA季後賽 勇士

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