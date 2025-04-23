NBA／里拉德復出救不了公鹿 溜馬主場下三分雨連勝到手

公鹿隊今天迎接後場大將里拉德（Damian Lillard）回歸，因右小腿深層靜脈血栓超過一個月沒出賽的明星後衛第四節飆進外線，讓公鹿一度追到2分差，但溜馬隊有席亞康（Pascal Siakam）和奈哈德（Andrew Nembhard）接連回敬三分彈，為球隊守住勝利，一路領先下以123：115取得系列賽2連勝。

溜馬今天外線手感火燙，第一節三分球10投6中轟下40分，取得40：30領先；兩位數領先雖在第二節被公鹿一度追到4分差，半場仍握有66：60優勢。

第三節溜馬在奈哈德（Andrew Nembhard）2記三分彈領軍下打出10：2攻勢，領先又擴大到78：62，第四節托平（Obi Toppin）進球後溜馬也握有115：100領先，不過公鹿在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）連進2球後，波提斯（Bobby Portis）再連飆2記外線，將分差縮小到5分。

溜馬喊出暫停後沒能止血，里拉德追加30呎的大號外線，一波13：0猛攻回到戰局；溜馬靠席亞康（Pascal Siakam）回敬外線中斷得分荒，奈哈德又補上個人第3記三分彈，溜馬回到8分領先，最終仍以123：115守護主場勝利。

以第4種子迎接季後賽的溜馬，今天團隊三分球36投16中，共有6人得分兩位數，席亞康24分、11籃板最佳，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）21分、12助攻，奈哈德三分球5投3中貢獻17分；安戴托昆波再有34分、18籃板、7助攻卻成悲劇英雄，里拉德回歸首戰出賽37分鐘貢獻14分、7助攻，波提斯從板凳挹注28分、12籃板。

連吞2敗的公鹿接續將回到主場，台灣時間周六迎接第3戰。