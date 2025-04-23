NBA／G1傷到右手腕 塞爾蒂克泰托姆G2出賽成疑

尋求衛冕的塞爾蒂克隊季後賽先馳得點，但迎接明天第2戰前出現利空消息，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）首戰傷到右手腕造成挫傷，明天能否如期出戰魔術隊打上問號。

泰托姆是首戰第四節剩下8分28秒時受傷，當時他切入試圖雙手爆扣但被凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）干擾，落地時撐到右手，當下就緊握右手；經裁判檢視畫面，凱威爾波普的犯規被升級成惡意犯規，泰托姆完成罰球才退場。

賽後泰托姆表示，X光檢查沒有大礙，不過今天「綠衫軍」晨間訓練後，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，泰托姆將列入每日觀察名單，「他賽後感覺很痛，今天有好一點，可以完成一些場上訓練，我們會以此為出發點。」

綠衫軍老將霍福特（Al Horford）在當時犯規後曾和凱威爾波普言語交換，今天他提到，這個犯規有點過分，「這有些多了，這大概是第二次或第三次凱威爾波普對泰托姆有動作，這是這樣。」

若是泰托姆明天無法上場，衛冕軍有許多先發替代人選，霍福特是其一，位置相近的豪瑟（Sam Hauser）或是新科年度第六人得主普里查德（Payton Pritchard）也是選項。