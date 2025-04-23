NBA／噴球迷垃圾話加猥褻手勢 灰狼愛德華挨罰5萬美元

灰狼在與湖人的系列賽首場比賽以22分差距贏球後，今天卻傳出當家球星愛德華（Anthony Edwards）因為在比賽中與湖人球迷互噴垃圾話，還手抓褲襠做出猥褻手勢，被聯盟開罰5萬美元，本賽季至今個人已累積被開罰37萬美元（約台幣1200萬元）。

愛德華本賽季因為批評裁判、對球迷罵髒話，甚至是將球丟上觀眾席6度遭到聯盟開罰，而在季後賽的首場比賽他也再一次槓上湖人球迷，在比賽中他為了捍衛隊友戈貝爾（Rudy Gobert），與場邊的湖人球迷互噴垃圾話，除了大喊戈貝爾已經賺進3億美元，還手抓褲襠並對該名球迷表示「他還比你大」。

而聯盟自然也沒有錯過再一次對愛德華開罰的機會，在今天宣布由於愛德華在季後賽對湖人的比賽中對球迷有不當用語以及猥褻手勢，將因此被罰款5萬美元，不過將不會影響他在系列賽第二場比賽登場，不過這次罰款也讓愛德華本賽季至今已經累積挨罰37萬美元。