NBA／批KCP傷害泰托姆超出底線 霍福特：已經很多次

塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）在與魔術的系列賽首戰，於第四節時一度摔傷右手腕，雖然他最終仍是撐完整場比賽，但第二戰能否出賽仍是未知數，對於該場比賽魔術給予強烈的身體對抗，塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford）也在今天重申，魔術已經超過底線。

衛冕軍塞爾蒂克今年在季後賽首輪遭遇魔術，雙方在首場比賽就上演一場高強度的對抗，儘管最終綠衫軍以17分差距拿下勝利，但球隊一哥泰托姆卻在第四節剩下8分半鐘時，於一次切入嘗試灌籃的過程中，遭到魔術凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）犯規阻攔，導致他重心不穩重摔在地，並出現右手腕骨挫傷的狀況。

而凱威爾波普的動作在當下也引發霍福特的不滿，一度要上前理論，在今天受訪時霍福特也再次強調，凱威爾波普的動作以及魔術隊已經超出底線，「我認為已經有點過火了，這已經發生很多次，第二或是第三次發生，尤其是凱威爾波普一直用這種方式攻擊他。」

老經驗的霍福特也強調，儘管他很清楚季後賽各隊間肯定都會有更激烈的身體對抗發生，且隨著賽事邁入尾聲只會變得更多，但這樣的動作不該頻繁出現，「我不太明白他們為什麼要做出這樣的動作，季後賽比賽對抗會更激烈，強度會更大，但我認為這樣的動作不該頻繁的出現。」

而普里查德（Payton Pritchard）也說：「我認為他們對泰托姆的犯規動作特別大，這導致他摔倒在地，不過這並不會阻止我們實現目標，也不會因此讓我們偏離正軌。」