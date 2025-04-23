快訊

新竹尖石、橫山國家級警報響 大雷雨炸7縣市慎防冰雹

上午8時2分東部海域規模4.9地震 台東縣最大震度2級

直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣 早上6點就見排隊人龍

NBA／綠衫軍重要替補戰力 普里查德奪年度第六人並肩傳奇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

NBA今天公布本季第一個年度獎項得獎人選，衛冕軍塞爾蒂克隊的射手普里查德（Payton Pritchard），成為年度第六人新科得主。

本季場均繳出14.3分的普里查德，外線命中率更有4成07表現，本季80場出賽只有3場是先發；多從板凳上場，他場均出賽時間超過28分鐘，是「綠衫軍」重要的板凳戰力。

2020年選秀會第一輪被塞爾蒂克挑中的普里查德提到，現在的自己更明白球隊需要什麼，「我感覺每一年，你都會再變好一點，所以我希望，經過這一年的努力，我比去年更好了，代表我變得更強壯、更精實，有更好的籃球IQ。」

如今獲得年度第六人肯定，普里查德和塞爾蒂克入選名人堂的傳奇球星哈維契克（John Havlicek）並肩，他分析今年心態上又更加成長，從板凳出發，身為年輕球員多少會有點沮喪，但現在自己有成熟一些，「當你獲得機會，就要充分利用，不要回頭。當然你身體會有點冷，你要跳躍、跑動來讓身體熱起來，但要隨時做好心理準備，永不回頭。」

普里查德在100張有效選票獲得82張第一名選票，另有13張第二名選票和5張第三名選票，輕鬆壓下另兩位入圍者活塞隊畢斯利（Malik Beasley）和騎士隊傑洛米（Ty Jerome）。

年度第六人也是NBA率先公告的獎項，接續聯盟將頒發年度關鍵球員和年度最佳防守球員，美國時間周五公布最佳拚戰講，下周公告年度最佳球員在內的剩餘個人獎。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／杜克大學球星佛萊格宣布加入選秀會 狀元呼聲高

NBA／雷納德化身得分機器 快艇教頭：健康就能贏任何系列賽

NBA／約柯奇挑戰5年內第4座MVP 賭盤看好亞歷山大

NBA／塞爾蒂克拚連霸先破解魔術 64勝騎士虎視眈眈

相關新聞

NBA／影帝上身！被哈登一撞「彈飛」 約柯奇假摔引熱議

快艇與金塊第2戰中，靠著雷納德（Kawhi Leonard）天神降臨般的驚人飆分秀，在客場硬是扳平戰局；「可愛」無情的得分表現固然是一大亮點，不過比賽結束前，哈登（James Harden）持球一次看

NBA／神鬼莫擋飆分秀狂寫紀錄 雷納德：不擔心出手球會不會進

屢屢在季後賽因傷所困的雷納德（Kawhi Leonard），今年情況彷彿回到2018-19年賽季。首戰15投9中得到22分，第2戰更是化身無情的「中距離殺手」，全場19投15中包含4記三分球，狂轟39

NBA／活塞苦等17年奪季後賽勝利 教頭：來紐約任務達成

活塞隊今天與尼克隊系列賽第二場比賽，康寧漢（Cade Cunningham）全場猛轟33分，施羅德（Dennis Sch...

NBA／綠衫軍重要替補戰力 普里查德奪年度第六人並肩傳奇

NBA今天公布本季第一個年度獎項得獎人選，衛冕軍塞爾蒂克隊的射手普里查德（Payton Pritchard），成為年度第...

NBA／杜克大學球星佛萊格宣布加入選秀會 狀元呼聲高

杜克大學球星佛萊格今天在社群媒體宣布投入選秀，他備受期待的NBA之路又向前邁進一步。在這個NCAA賽季中，18歲的他帶領...

NBA／金塊輸快艇又折兵 穆雷生病、波特肩關節扭傷　

快艇與金塊隊今天進行西區季後賽首輪G2，由快艇以105：102帶走勝利。賽後金塊主控穆雷（Jamal Murray）證實自己感冒，波特（Michael Porter Jr.）則遭遇肩關節扭傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。