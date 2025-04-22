聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／杜克大學球星佛萊格宣布加入選秀會 狀元呼聲高
杜克大學球星佛萊格今天在社群媒體宣布投入選秀，他備受期待的NBA之路又向前邁進一步。在這個NCAA賽季中，18歲的他帶領「藍魔鬼」杜克大學打進4強、成為歷來第4位被美聯社評為年度最佳球員的新人王，被視為NBA選秀會狀元的不二人選。
佛萊格（Cooper Flagg）在3月贏得年度最佳球員後告訴美聯社：「我的意思是，這真的是非常精彩的一年，和一群非常棒的人一起度過。」
這名身高6呎9吋（約206公分）、體重205磅（約93公斤）的前鋒來自緬因州紐波特（Newport），平均每場貢獻19.2分、7.5個籃板、4.2次助攻、1.4次封阻和1.4次抄截，在各項數據上都在藍魔鬼（Blue Devils）居冠。他是一名全能型球員，展現出作為得分、組織進攻和防守球員的全面實力。
杜克大學教練謝耶爾（Jon Scheyer）在社群媒體的影片中談到佛萊格進軍NBA時說：「他的精彩表現、他的統計數據、他在攻防兩端對比賽的影響力，真的在各方面的表現都超乎想像，可以說是我們這裡有史以來最出色的新生。」
佛萊格的統計數據亮點還包括，在1月對聖母大學（University of Notre Dame）的比賽中狂砍42分，創下大西洋海岸聯盟（Atlantic Coast Conference）新生得分紀錄，以及在全美大學體育聯盟（NCAA）男籃的甜蜜16強賽事中得到30分、抓下6個籃板和貢獻7次助攻，幫助杜克大學擊敗亞利桑那大學（University ofArizona）。
佛萊格是過去1週內第3名宣布提早離開杜克大學前往NBA的球員，另外兩人分別是大一新生克努佩爾（Kon Knueppel）和大三後衛普羅克特（TyreseProctor）。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言